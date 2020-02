Grünes Licht für «Die Prouds»

US-Fernsehen

Disney+ gab offiziell die Bestellung einer Wiederbelebung der «The Proud Family» bekannt.

Der Disney-Streamingdienst Disney+ hat nun offiziell den Reboot von «Die Prouds» bestellt, die in der amerikanischen Version «The Proud Family» heißt. Die Zeichentrickserie des Disney Channels wird mit allen neuen Folgen zum Streamingdienst zurückkehren. Viele der ursprünglichen Sprecher sind wieder an Bord: Kyla Pratt als Penny Proud, Tommy Davidson als Oscar Proud, Paula Jai Parker als Trudy Proud, Jo Marie Payton als Suga Mama, Karen Malina White als Dijonay Jones, Soleil Moon Frye als Zoey Howzer und Alisa Reyes als LaCienega Boulevardez.Alle früheren Staffeln von «Die Prouds» sind bei Disney+ verfügbar. Die Gerüchte um ein Revival kursieren schon einige Zeit. „In unseren Köpfen ist die Serie nie wirklich verschwunden, da wir noch immer tonnenweise Geschichten zu erzählen hatten“, sagten die Produzenten Bruce W. Smith und Ralph Farquhar. „Es ist der perfekte Zeitpunkt, um diese Serie wieder aufleben zu lassen, und wir können es kaum erwarten, alte und neue Fans auf diese Reise mitzunehmen“.„Das Geniale an der ursprünglichen «Proud Family»-Serie war, dass sie unter dem Deckmantel einer Familienkomödie einen brillanten gesellschaftlichen Kommentar zu unserem Leben und unserer Zeit lieferte“, teilte Disney Channels Worldwide-Chef Gary Marsh mit. „Mit dieser neuen Serie werden Bruce und Ralph wieder einmal alle dazu herausfordern, anders über die Welt zu denken, die wir teilen“. In Deutschland lief «Die Prouds» ab dem Jahr 2005 im Kabel Eins-Programm.