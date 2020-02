Wie «Medical Detectives» weiter die Quotencharts rockt

3 Quotengeheimnisse

Außerdem heute: Champions League bei Sky und «Die Läusemutter» bei sixx.

3:0 – 1,29 Millionen

Siegeszug von «Medical Detectives»

Niemand interessiert sich für «Die Läusemutter»

Es schaut gut aus für die deutschen Vereine in der UEFA Champions League. Nachdem vergangene Woche Dortmund und Leipzig in ihren Hinspielen des Achtelfinals schon einmal vorlegten, siegte am Dienstag auch der der deutsche Rekordmeister FC Bayern München. Ein 3:0 gegen Chelsea ist ein sicheres Polster für das Rückspiel in drei Wochen. Sky freut es: Der Pay-Sender darf alle Rückspiele der deutschen Klubs live und in voller Länge zeigen. Auch das 3:0 der Bajuwaren lief am Dienstag bei Sky Sport – und holte dort 1,29 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam die Übertragung auf 8,9 Prozent Marktanteil. 0,70 Millionen Menschen dieses Alters schauten die Sky-Sport-Übertragung. Das Einzelspiel der Bayern auf Sky Sport 2 hatte übrigens 520.000 junge Zuschauer (6,5%). Demnach kam die Konferenz auf weitere rund 180.000 Fans zwischen 14 und 49 Jahren.Immer mal wieder berichteten wir, dass die amerikanische True-Crime-Produktionnachts bei VOX ein Hit ist. Schon seit vielen Monaten laufen nach Mitternacht mehrerer Episoden der Produktion am Stück. Am frühen Montagmorgen kam eine gesendete Ausgabe ab 4.25 Uhr auf 20,8 Prozent Marktanteil (insgesamt 420.000 Zuschauer). Das war ein Rekord: Keine andere Fernsehsendung am Montag holte bei den Umworbenen eine höhere Quote. Die zuvor ab 3.30 Uhr gesendete «Medical Detectives»-Ausgabe kam mit 20,1 Prozent in diesem Ranking auf den dritten Platz.Die auf einem niederländischen Original basierende Serieist nicht mehr in Sat.1 zu sehen. Wegen schwacher Quoten wird die erste Staffel des Formats nun auf dem Re-Run-Sendeplatz bei sixx , dienstags ab 21.15 Uhr, gesendet. Und auch hier sind die Ergebnisse sehr enttäuschend: 0,08 und 0,11 Millionen Menschen sahen die TV-Premieren, bei den Umworbenen reichte es nur für 0,5 und 0,9 Prozent Marktanteil. Ähnlich schwach liefen zuvor Wiederholungen der Serie- diese wird auch noch von Sat.1 gezeigt, allerdings nun immer am späteren Freitagabend. Die Re-Runs erzielten bei sixx ab 20.15 und 20.45 Uhr 0,9 sowie 0,8 Prozent Marktanteil und somit ebenfalls wenig erfreuliche Werte bei den