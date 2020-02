«Schlag den Besten» wiederholt starke Reichweite und geht mit zweitbester Quote

Quotennews

Die von Elton moderierte Show hat somit also die Kurve bekommen.

ProSieben freut sich über ein recht versöhnliches Ende der aktuellen-Staffel. Am Dienstag lief die fünfte und letzte Ausgabe in diesem Frühjahr – kommende Woche plant ProSieben am Dienstag mit Versteckter-Kamera-Streichen, eine weitere Woche später singen maskierte Promis wieder auf der Bühne. «Schlag den Besten» verabschiedete sich nun vor 1,28 Millionen Zuschauern – somit wiederholte die Raab-TV-Produktion die Reichweite der Vorwoche. Keine Ausgabe in dieser Staffel lief besser, allgemein liegt der Reichweiten-Rekord des Unterhaltungsformats bei den in Staffel eins aufgestellten 1,30 Millionen Sehern.Quotentechnisch zeigte die Kurve zuletzt nach oben – nachdem die Werte in Woche zwei auf fünfeinhalb Prozent gefallen waren und in der Vorwoche auf deutlich bessere zehn Prozent anstiegen, standen diesmal nun passable 9,3 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen zu Buche. Eine gute Leistung.Ab kurz vor 23 Uhr wiederholte der Münchner Sender letztlich noch eine alte-Ausgabe, die erst um kurz nach zwei Uhr nachts zu Ende war. Das Resultat: Passable 8,3 Prozent Marktanteil bei einer durchschnittlichen Sehbeteiligung von rund 310.000 Menschen.