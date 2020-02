ZDF und CBC/Radio-Canada starten Partnerschaft

Wirtschaft

Die beiden Sender arbeiteten schon an der vierteiligen Dokumentation «Kanada - Literatur im Aufbruch» zusammen.

„ Nie war es für öffentliche-rechtliche Medien wichtiger als heute zusammenzuarbeiten, um ihre entscheidende Rolle für starke Demokratien und offenen Gesellschaften zu betonen. Diese Vereinbarung wird dem Publikum in Kanada und Deutschland das Beste aus beiden Sendern bieten, und zusammen werden wir authentische Geschichten erzählen, unser Talent unter Beweis stellen und uns gegenseitig in unserem Wissen bereichern.



” Catherine Tait, Präsidentin und CEO von CBC/Radio-Canada

Im Rahmen der Berlinale haben das ZDF und CBC/Radio-Canada verkündet, eine strategische Zusammenarbeit geschlossen zu haben. Mit dem auf der Berlinale unterzeichneten Partnerschaftsabkommen soll die Kooperation der beiden öffentlich-rechtlichen Sender gestärkt werden. Wie ZDF-Intendant Thomas Bellut bei der Unterzeichnung der Presse erklärte, ist es das Ziel, sich so in "einer zunehmend globalisierten und digitalisierten Welt" als öffentlich-rechtliche Medien stärker aufzustellen, um der mehr denn je deutlich gewordenen Verantwortung gerecht zu werden, sich "für demokratische Werte einzusetzen".Bellut sagte weiter, dass diese Partnerschaft helfen soll, dem Publikum beider Sender "vertrauenswürdige Informationen und kreative, hochwertige Inhalte zu bieten." Der ZDF-Intendant führte aus: "Als die nationalen öffentlich-rechtlichen Sender unserer Länder haben CBC/Radio-Canada und das ZDF dieselben Werte und denselben Auftrag. Diese Vereinbarung wird unsere Beziehungen weiter stärken zum besten Nutzen für die Zuschauerinnen und Zuschauer in Kanada und Deutschland."Die Vereinbarung sieht eine Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Inhalten für lineare und nichtlineare Ausspielwege - sowohl im fiktionalen Bereich als auch im Hinblick auf Live-Events oder Dokumentationen vor. Darüber hinaus sollen der Austausch und die Verifizierung von Nachrichteninhalten gestärkt werden.