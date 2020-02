Primetime-Check

Wie stark lief «Kitchen Impossible» bei VOX und wie sah es für die Filme bei RTL und RTLZWEI aus?

Tagesmarktanteil der Vollprogramme Ab drei Jahren: 52,1%

14-49: 57,4%

Das Erste erreichte zur besten Sendezeit mit dem6,10 Millionen Krimifans, das glich starken 17,6 Prozent Marktanteil. 1,46 Millionen 14- bis 49-Jährige bedeuteten wiederum sehr stattliche 14,3 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren. Einsank im Anschluss auf akzeptable 10,7 und gute 6,9 Prozent.kam ab 21.55 Uhr dann auf 11,5 Prozent bei allen und auf mäßige 5,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Gesamtreichweite belief sich auf 2,97 Millionen. Das ZDF rückte mitnah an den «Tatort» heran: 5,49 Millionen Interessenten bedeuteten sehr gute 15,8 Prozent Marktanteil insgesamt. Bei den Jüngeren wurden sehr gute 7,0 Prozent eingefahren. Dasfolgte mit passablen 12,9 und mäßigen 5,0 Prozent. Ab 22.20 Uhr kamletztlich auf magere 9,2 Prozent bei allen und miese 2,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Reichweite belief sich insgesamt auf 1,84 Millionen.Sat.1 erreichte mit2,64 Millionen Showfans, darunter befanden sich 1,12 Millionen Umworbene. Somit standen sehr tolle 8,4 und starke 12,0 Prozent Marktanteil auf dem Zettel.sank danach auf mäßige 4,9 und maue 6,1 Prozent Marktanteil. RTL holte mithingegen 2,40 Millionen Filmfans zu sich. Das entsprach mäßigen 7,1 Prozent.schloss mit 1,26 Millionen und 6,6 Prozent an. In der Zielgruppe wurden solide 12,0 Prozent und akzeptable 11,5 Prozent erreicht. VOX derweil fesselte mit1,98 Millionen Fernsehende an die Mattscheiben. Somit wurden sehr tolle 7,0 Prozent gemessen. Bei den Umworbenen waren wiederum saustarke 14,8 Prozent Marktanteil drin.ProSieben zeigte ab 20.15 Uhr Christopher Nolans, was 1,92 Millionen Filmfans anlockte. Das entsprach sehr guten 5,8 Prozent Marktanteil insgesamt.schloss mit 0,79 Millionen und 5,4 Prozent an. Bei den Werberelevanten waren mäßige 8,6 und 8,4 Prozent drin. Kabel Eins setzte um 20.15 Uhr auf. 1,17 Millionen Fernsehende schauten rein, danach kamauf 0,72 Millionen Wissbegierige. In der Zielgruppe wurden derweil sehr gute 6,5 und tolle 7,0 Prozent Marktanteil notiert. RTLZWEI schlussendlich holte mit0,62 Millionen Fernsehende zu sich.folgte mit 0,31 Millionen. Bei den Umworbenen kamen magere 3,4 und 3,5 Prozent zustande.