NBC bestellt achte «The Blacklist»-Staffel

US-Fernsehen

Das US-Network möchte auch weiterhin mit James Spader zusammen arbeiten.

Der TV-Sender NBC hat «The Blacklist» für die achte Staffel verlängert. In dieser Serie spielt James Spader Raymond „Red“ Reddington, einer der meistgesuchten Verbrecher des FBI. Megan Boone, Diego Klattenhoff, Harry Lennix, Amir Arison und Hisham Tawfiq sind ebenfalls als Hauptdarsteller an Bord. Derzeit pausiert das Format bei NBC, allerdings soll am Freitag, den 20. März, das Format fortgesetzt werden.„Herzlichen Glückwunsch an unsere unglaubliche Besetzung, die Produzenten und die Crew, die alle Woche für Woche hervorragende Leistungen erbringen“, sagen die NBC-Unterhaltungschefs Lisa Katz und Tracey Pakosta. „Wir können nicht aufgeregter sein, die Geschichte von Red und Liz in der achten Staffel fortzusetzen“.Für NBC war die Show ein Hit, als sie 2013 debütierte. In den Anfangsfahren schalteten über zwei Millionen Zuschauer ein, die siebte Staffel kommt auf rund 6,6 Millionen Zuschauer. «The Blacklist» wird von Sony Pictures Television und Universal Television in Zusammenarbeit mit Davis Entertainment produziert.