«Lola rennt»: Remake in Arbeit

Kino-News

Tom Tykwers vielfach ausgezeichneter Thriller «Lola rennt» wird neu aufgelegt – in Indien.

Hinter den Kulissen des Originals Regie und Drehbuch: Tom Tykwer

Produktion: Stefan Arndt

Musik: Tom Tykwer, Johnny Klimek, Reinhold Heil

Kamera: Frank Griebe

Schnitt: Mathilde Bonnefoy

Der oft zitierte Tom-Tykwer-Filmist mittlerweile über 20 Jahre alt. Unter anderem wurde der Actionthriller in den Serien «Die Simpsons», «Scrubs», «Phineas & Ferb» und «SMILF» referenziert, zudem inspirierte er mehrere Musikvideos. Nun ist auch ein offizielles Remake von «Lola rennt» in Arbeit: Wie Sony Pictures India mitteilt, koproduziert das Unternehmen eine indische Neuverfilmung des Franka-Potente-Vehikels. In den Hauptrollen des Remakes werden Taapsee Pannu («Game Over») und Tahir Raj Bhasin («Force 2») zu sehen sein.Der Originaltitel des Films wird «Loopa Lapeta» lauten. Regie führt Aakash Bhatia («Inside Edge»), das Drehbuch stammt von Vinay Chhawal und Ketan Pedgaonka. Neben Sony Pictures India produziert Ellipsis Entertainment das «Lola rennt»-Remake. Die Dreharbeiten sollen im April dieses Jahres beginnen, der Kinostart in Indien ist für den 29. Januar 2021 vorgesehen.«Lola rennt» brachte es im Jahr 1998 auf rund 2,26 Millionen verkaufte Eintrittskarten. Somit war der Film mit Moritz Bleibtreu, Herbert Knaup, Nina Petri, Joachim Król, Armin Rohde, Heino Ferch, Suzanne von Borsody und Sebastian Schipper unter anderem erfolgreicher als Roberto Benignis Oscar-Gewinner «Das Leben ist schön» (2,09 Mio.), der erste «Blade»-Film (2,00 Mio.) und der Sci-Fi-Actionfilm «Starship Troopers» (1,58 Mio.). Hinter dem Projekt standen der WDR arte und X-Filme Creative Pool.