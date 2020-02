«Kitsch oder Kasse» erholt sich, «Marco Schreyl» und «Hensslers Countdown» stürzen ab

Quotennews

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» wiederum machte RTL am Montag-Vorabend wieder einmal froh.

Die neuen RTL-Nachmittagssendungen sind nicht sonderlich glänzend in die neue Sendewoche gelangt. Am ehesten kam nochan: Mit 0,26 Millionen Umworbenen standen ab 15 Uhr mäßige 10,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe auf dem Zettel. Das ist die zweithöchste Quote bei den 14- bis 49-Jährigen, die das Format bisher erreichte. Insgesamt wurden diesen Montag aber nur magere 5,6 Prozent Marktanteil erzielt. Die Reichweite belief sich auf 0,67 Millionen Interessenten.Direkt im Anschluss stürzteab: Ab 16 Uhr blieben nur noch 0,57 Millionen Menschen bei RTL , das führte zu miesen 4,4 Prozent Marktanteil insgesamt. Das ist ein neuer Negativrekord für den Talk. Auch bei den Werberelevanten wurde ein Negativrekord erzielt, und zwar mit 5,3 Prozent Marktanteil. 0,14 Millionen 14- bis 49-Jährige standen auf der Rechnung.folgte ebenfalls mit Tiefstwerten: 4,0 Prozent insgesamt und 5,7 Prozent bei den Jüngeren kamen zusammen. 0,60 Millionen Fernsehende waren mit von der Partie, darunter befanden sich 0,19 Millionen Werberelevante.Am Vorabend hatte RTL derweil wahrlich keinen Grund, unzufrieden zu sein.sprach 1,36 Millionen Umworbene an und wurde somit zur meistgesehenen Sendung des Tages in der Zielgruppe. Das führte RTL außerdem zu löblichen 17,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt schauten 2,90 Millionen Soapfans rein, das entsprach einer sehr guten Sehbeteiligung in der Höhe von 10,1 Prozent.