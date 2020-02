History behandelt die Aufarbeitung der Hexenprozesse von Salem

TV-News

245 Jahre nach der letzten Hexenverurteilung in Deutschland blickt History auf die womöglich berühmtesten Hexenprozesse der Welt …

Weitere Infos «Witches of Salem» wurde 2019 von Saloon Media in Zusammenarbeit mit Talos Films produziert. Als Produzent und Regisseur fungierte Stephen Kemp.

Am 4. April jährt sich die letzte Hexenverurteilung Deutschlands: Am 4. April 1775, vor 245 Jahren, wurde die Hausmagd Anna Schwegelin vom freien kaiserlichen Landgericht zum Tode durch das Schwert verurteilt. Das Urteil wurde jedoch nie vollstreckt. Diesen Jahrestag nimmt der Bezahlsender History zum Anlass, sich in einem neuen Doku-Drama mit den wahren Begebenheiten der Hexenprozesse von Salem zu beschäftigen.Die Sendung istbetitelt. Sie will die Ursachen für einen Hexenprozess ergründen, der eine puritanische Kleinstadt in Neuengland in eine Massenhysterie stürzte und seinen traurigen Höhepunkt in zahlreichen Hinrichtungen fand. Dazu nutzt das Format aufwändige Reenactments und Interviews mit Experten. Als Grundlage werden Transskripte der Prozesse genutzt.History zeigt die vierteilige Serie am Samstag, den 4. April 2020, ab 20.15 Uhr. Katherine Howe ist Verfasserin von «Witches of Salem». Zu Wort kommen die Historiker Dr. Marc Aronson und Jason Coy sowie der Autor Dr. John Callow.