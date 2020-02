«Hotel Verschmitzt»: Die Rezeption bleibt bis nach Mitternacht besetzt

TV-News

Staffel zwei der Impro-Comedy läuft im Frühjahr am sehr späten Abend linear. Die Sendung mit Ralf Schmitz soll aber von Ralf Schmitz profitieren.

Der Kölner Sender RTL hat einen Sendetermin für die Folgen der zweiten Staffel der Impro-Comedygefunden. Aufgezeichnet wurden diese bereits im zurückliegenden Sommer. Die erste Staffel der Impro-Comedy, in der Ralf Schmitz in jeder Folge als Hotelgast zu sehen ist, kam in der Spitze auf 18,3 Prozent Marktanteil – damals übrigens samstags um 22.30 Uhr. Wenn die zweite Staffel nun am 29. Februar wieder samstags debütiert, wird die Uhrzeit weiter fortgeschritten sein.Die neuen Folgen starten immer erst gegen 23.40 Uhr. Somit stärkt RTL einen Sendeplatz mit First Runs, auf dem bisher Wiederholungen zu sehen waren. Warum ergibt alles doch Sinn? Lead-In der Impro-Comedy wird «Take Me Out», die enorm populäre Kuppelshow mit Ralf Schmitz (Herbst 2019 bis zu 22,5% in der Zielgruppe). Ralf Schmitz wird somit quasi sein eigenes Lead-In. Übrigens: Fans von «Hotel Verschmitzt» müssen sich ob der Sendezeit nicht grämen; die Sendung selbst gibt es schließlich auch On Demand und die Quoten in Staffel zwei spielen keine zu große Rolle: Eine dritte Runde hat RTL bereits bestellt Insgesamt besteht die zweite Staffel der Sendung aus sechs Folgen. Neben Ralf Schmitz ist auch wieder Spielleiter Frank Buschmann dabei. „Buschi“ gibt den Comedians auf der Bühne die Anweisungen auf’s Ohr.