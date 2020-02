Lasst die Steine purzeln: Endlich wieder «Domino Day»

TV-News

Nach über zehn Jahren Pause wird wieder dem Weltrekord für die längste Domino-Kettenreaktion hinterhergejagt.

Lange war dereines der größten Fernseh-Showevents des Jahres. Doch in den 2010er-Jahren war es plötzlich still. Kein Geklapper von Plastiksteinen, kein Beben nervöser Domino-Stein-Aufbauer und vor allem kein jubelnder Domino-Kettenreaktion-Fanatiker namens Robin Paul Weijers, der einen neuen Weltrekord feiern kann. Doch dieses Jahr meldet sich das «Domino Day» Showevent zurück – jedenfalls in den Niederlanden. Das gibt die Produktionsfirma EndemolShine in niederländischen Medien bekannt.Es ist der insgesamt zwölfte «Domino Day». Aktuell wird nach Personal für das Event gesucht, das im November dieses Jahres steigen soll. Unter anderem liegen Stellengesuche in den Bereichen Logistik, Mechanik und Produktionsassistenz vor. Wer mit einsteigt, könnte Teil eines neuen Weltrekords werden. Aktuell liegt dieser bei 4.491.863 umgekippten Domino-Steinen. Er wurde 2009 bei der bislang letzten Ausgabe aufgestellt.Über einen deutschen Partnersender ist derzeit nichts bekannt – doch da das Event von 1998 an stets in Kooperation mit einem deutschen Sender gestemmt wurde (in allen Fällen war es RTL , zudem klinkte sich ab 2000 der ORF ein), dürfte man damit rechnen, dass das «Domino Day»-Comeback keine rein niederländische Sache bleibt. Einer der Gründe dafür, dass es in den vergangenen Jahren keinen «Domino Day» gab, war letztlich auch der Mangel an internationalen Partnern ...Der erste «Domino Day» bescherte RTL rund 9,5 Millionen Fernsehende, 2009 waren es noch immer beeindruckende 5,9 Millionen. ProSieben versuchte im selben Jahr, auf der Welle mitzuschwimmen und präsentierte das «Kipp-Roll-Fall-Spektakel», das die größte Kettenreaktion der Welt werden sollte – stattdessen ging praktisch alles schief und Moderator Matthias Opdenhövel hatte die Aufgabe, die Pannen mit Ironie wegzumoderieren. Eine Herausforderung, die er meisterte.