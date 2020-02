Luke Mockridges Netflix-Produktion nimmt Form an

Vermischtes

Bereits Anfang Januar wurde über die “Bild” bekannt, dass der Streamingdienst den Entertainer ins Boot geholt hat. Nun sind die Dreharbeiten für einen Weihnachtsdreiteiler gestartet.

Ende 2020 wird Luke Mockridge sein Schauspieldebüt im fiktionalen Bereich geben. Denn zum kommenden Weihnachtsgeschäft will Netflix eine dreiteilige weihnachtliche Miniserie mit dem beliebten deutschen Comedian in der Hauptrolle herausbringen. Dazu sind am 28. Januar die Dreharbeiten für die Weihnachtsproduktion in Köln und der Eifel gestartet. Die in drei 45-minütige Teile aufgesplittete Geschichte soll Ende 2020 exklusiv beim Streamingportal Netflix erscheinen und eine Mischung aus romantischer Komödie und emotionaler Familien-Dramedy werden.Entertainer Luke Mockridge blickt sienem Ausflug in die Schauspielerei fokussiert und freudig entgegen: „Bin schon ein paar Jahre an diesem Thema dran und freu mich, dass Tobi Baumann, Brainpool, Netflix und der Cast das Ding zum Leben erwecken! Die Geschichte und wie wir sie erzählen ist für mich nicht nur eine Schauspiel- und Fiction- Producer-Premiere, sondern auch ein kleiner, persönlicher Liebesbrief an mein Heimatkaff Endenich bei Bonn! Thank you, Netflix for making my stream come true!“Die Komödie basiert auf dem Buch von Christian “Pokerbeats” Huber. Sie handelt vom Nachhausekommen, vom Erwachsenwerden, von großen Erwartungen und Enttäuschungen: Der sympathische Verlierer Bastian reist für Weihnachten nach Hause, nur um mit der Tatsache konfrontiert zu werden, dass sein Bruder jetzt mit seiner Ex-Freundin zusammen ist. Während die Brüder sich über die Weihnachtstage bekämpfen und streiten, bemerken sie nicht, dass ihre Eltern etwas vor ihnen verheimlichen.Für die Drehbücher waren Dennis Eick, Tanja Bubbel und Tobi Baumann verantwortlich. Neben der Regie übernimmt der erfahrene Komödien-Regisseur Tobi Baumann auch die Position als Showrunner und Produzent. Die Serie wird von Brainpool Pictures exklusiv für Netflix produziert. Luke Mockridge ist als Co-Produzent mit seiner Firma Lucky Pics von Beginn an auch kreativ in das Projekt involviert. In weiteren Rollen sind Johanna Gastdorf als Mutter Brigitte, Rudolf Kowalski als Vater Walter, Lucas Reiber als Bruder Niklas, Cristina do Rego als Ex-Freundin Fine u.v.m.zu sehen.