Chris Pratt arbeitet für «Terminal List»

US-Fernsehen

Der Comedy-Star könnte mit Antonie Fuqua ins Fernsehen zurückkehren.

Das Branchenblatt „Variety“ hat erfahren, dass Chris Pratt Hauptdarsteller und ausführender Produzent von der Serienadaption des Jack-Carr-Romans «The Terminal List» wird. Antonie Fugua ist für die Regie und die Produktion verantwortlich. David DiGilio wird die Produktion der Serie übernehmen.DiGilio war zuletzt an der ABC-Serie «Traveler» beteiligt, zuvor war er Autor an der CBS All Access-Serie «Strange Angel». Im Mittelpunkt von «The Terminal List» steht Reece, der mit seinem Navy SEAL-Trupp in einen Hinterhalt gerät. Reece, verkörpert von Pratt, kehrt mit widersprüchlichen Erinnerungen an das Ereignis nach Hause zurück. Als neue Beweise ans Licht kommen, entdeckt Reece, dass man gegen ihn arbeitet.Derzeit hat sich noch für Sender oder Streaming-Dienst für das Projekt interessiert. Für Chris Pratt ist der Schritt eine Rückkehr zum Fernsehen. Er war unter anderem in der The WB-Serie «Everwood» und der NBC-Sitcom «Parks and Recreation» zu sehen.