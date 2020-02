«Mayans MC»-Mitgründer unterschreibt bei Fox

US-Fernsehen

Elgin James wird sich für die kommenden Jahre an die Disney-Tochter binden.

Die Disney-Tochter Fox 21 Television Studios hat einen mehrjährigen Vertrag mit Elgin James unterzeichnet. James übernahm nach der Entlassung von Kurt Sutter den alleinigen Posten als «Mayans MC»-Showrunner und hat die Serie zusammen mit Sutter aus der Wiege gehoben.„Ich bin zutiefst dankbar für die unendliche Unterstützung, die Dana Walden mir von Anfang an entgegengebracht hat, und das Vertrauen, das Bert Salke, Craig Huneges, Jane Francis und alle anderen bei Fox 21 und Disney nach wie vor zeigen. Sie haben vor ein paar Jahren auf mich gesetzt und sich seitdem unermüdlich für mich eingesetzt“, sagte James in einem Statement. „Ich fühle mich geehrt und freue mich, die Fox 21-Fernsehstudios zu Hause anzurufen und diese Reise mit diesen unglaublichen beschützenden und kreativen Partnern fortzusetzen“.„In den vergangenen zwei Staffeln von «Mayans MC» haben wir Elgin kennen und lieben gelernt“, sagte Bert Salke, der Präsident der Fox 21 TV Studios. „Er hat eine unglaublich frische und moderne Vision und erweist sich als ein großer Denker. Wir lieben die Fahrt auf «Mayans» und freuen uns darauf zu sehen, was er in Zukunft noch kreieren wird“.