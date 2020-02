Dann um neue Programmfarben erweitert: Motorvision TV übernimmt eoTV

Wirtschaft

Im Februar 2019 musste die EO Television GmbH als bisherige Betreiberin des Senders Insolvenz anmelden. Jetzt hat der Insolvenzverwalter einen Käufer gefunden.

„ Dank eoTV können wir unsere Reichweite auf dem deutschen Fernsehmarkt weiter ausbauen und unseren Partnern neue, spannende Werbeumfelder anbieten. Wir freuen uns auf die kommenden Herausforderungen und Kooperationen. ” Andreas Schaefer kümmert sich künftig um die Werbezeiten-Vermarktung bei eoTV

Einen Käufer für den Serien-Sender eoTV gefunden hat der seit rund einem Jahr eingesetzte Insolvenzverwalter. Seit dem 1. Februar gehört der Sender zum Angebot des Hauses Motorvision TV. eoTV soll auch künftig als frei-empfangbares Programm in Deutschland verbreitet werden; somit bedient das Unternehmen fortan Free- und Pay-TV. Neuer Veranstalter von eoTV ist die MV Sendebetriebsgesellschaft UG, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der MV International GmbH (Motorvision Group). Sie übernimmt im Rahmen eines Asset-Deals unter anderem die Markenrechte, Programmlizenzen, technisches Equipment sowie bestehende Mitarbeiter der insolventen EO Television GmbH.Raimund Köhler, der auch weiterhin als Geschäftsführer von Motovision TV tätig sein, wird die Geschäfte von eoTV künftig führen; eoTV verbleibt weiterhin als Sender mit Sitz in München. Köhler wird gemeinsam mit dem Team aber an einer neuen Programmstruktur arbeiten; Details wurden am Montag freilich noch nicht genannt – nur so viel: eo TV solle „neu ausgerichtet“ und um weitere Programmfarben ergänzt werden. Bis dato war der Sender die Heimat von europäischen Serien und zeigte vereinzelt auch Sport; etwa das Topspiel der Woche aus der DEL2 (Eishockey) als Re-Live.Jürgen Hörner, der eoTV einst gründete, sagte: „Ich freue mich sehr, dass eoTV in der Motorvision Group ein neues Zuhause gefunden hat und wünsche Raimund Köhler viel Erfolg beim weiteren Ausbau des Free TV Geschäfts. Mein Dank gilt dem eoTV-Team für die geleistete Aufbauarbeit und Herrn Brandenburg für die ausgesprochen konstruktive Zusammenarbeit der letzten Monate.“ Köhler erklärte, er wolle nun auf die Grundlage der bereits bestehenden Kooperation beider Sender (unter anderem bei der Rennserie Isle of Man TT) aufbauen „und gemeinsam mit unseren neuen Kollegen von eoTV den Zuschauern im deutschen FreeTV eine noch größere Programmvielfalt bieten. Die Vorbereitungen hierfür laufen bereits auf Hochtouren.“ Die Werbezeitenvermarktung von eoTV erfolgt ab sofort In-House unter der Führung von Andreas Schaefer (von Motorvision).Werbekunden wird schon bald eine größere Verbreitung versprochen.