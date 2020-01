Nummer 7000 in Sicht: «GZSZ» verspricht stürmische Zeiten

TV-News

Die Macher bestätigten jetzt erstmals, dass es auch im kommenden Frühling wieder einen Ausflug in die RTL-Primetime geben wird.

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: Ende April, vermutlich am 28. oder 29. des Ostermonats wird im deutschen Fernsehen die 7000. Folge der dienstältesten Daily Soapsausgestrahlt. Schon Ende Dezember berichtete Quotenmeter.de davon, dass hinter den Kulissen die Planungen für das Spektakel auf Hochtouren laufen. Während zumindest die Macher wissen dürften, welche Highlight-Geschichten erzählt werden, gab «GZSZ» in dieser Woche nun via Social Media bekannt, dass man die Jubiläumsfolge wieder in einem Primetime-Special zelebrieren werde. In einem Trailer versprachen die Macher „stürmische Zeiten“.Weiter heißt es: „Es wird spannend, romantisch, gefährlich“. Die Jubiläumsfolge werde wieder Spielfilmlänge haben. Schon in den zurückliegenden Jahren gab es regelmäßig Primetime-Folgen der Serie. 2017 etwa mit der Hochzeit von Felix und Sunny, 2018 mit dem Ausflug nach Mallorca (kleines Bild) oder 2019 mit der Hochzeit von Jo und Yvonne. «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» ist auch 2020 häufig das meistgesehene lineare TV-Format bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt schauen zur Zeit über drei Millionen Menschen ab drei Jahren die Drama-Serie, die Hälfte davon etwa ist werberelevant. In Potsdam (bei Berlin) entstehen von der Firma UFA Serial Drama produziert jeden Tag neue Episoden – pro Tag müssen rund 23 Minuten sendefähiges Material umgesetzt werden.Für das neue Jahr hat die Serie zudem zwei neue Figuren angekündigt. Merle, die Serientochter von Erik, kommt am Donnerstag erstmals ins Format. Bis dato wusste Erik nichts von der Existenz des 16 Jahre alten Mädchens. Im Laufe des Februars wird zudem ein Frauenheld in die Serie kommen, der bei einem Besuch im Club „Mauerwerk“ auf Emily und Sunny trifft.