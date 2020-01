Luisa Wöllisch: 'Ich würde gerne mal bei «K11» mitspielen'

Interview

Die Schauspielerin mit Down-Syndrom spielt in einer neuen Ausgabe der ZDF-Reihe «Frühling» eine junge Frau, deren Eltern ihre Selbstständigkeit sträflich unterschätzen. Quotenmeter.de gegenüber hat Luisa Wöllisch ihre Karrierewünsche verraten.

Zur Person Luisa Wöllisch wurde 1996 in München geboren und sammelte auf der Montessorischule in Biberkor erste Bühnen-Erfahrungen in Musicals und Theateraufführungen. 2014 begann sie eine Berufsqualifizierende Maßnahme an der Freien Bühne München und wurde fest in das Ensemble aufgenommen. 2016 hatte sie eine kleine Rolle in «Die Grießnockerlaffäre», es folgte ihre erste Kino-Hauptrolle in «Die Goldfische» an der Seite von Tom Schilling, Jella Haase und Birgit Minichmayr.

Ich fand wahnsinnig toll, was alles rundherum passiert ist, die ganzen Anfragen der Presse, die Interviews … Super war, dass ich in Shows wie «Markus Lanz» und «stern TV» sitzen durfte. Schön sind auch meine Follower bei Instagram. Ich war auch sehr stolz, dass ich meinen Durchbruch geschafft habe.Es war keine Absicht, aber ich finde es gut und wichtig, die Down-Syndrom-Menschen auch taff und selbstbewusst zu zeigen, anstatt nur in dieser kindlichen Rolle.Mir macht beides total Spaß. Ich habe jetzt zum Beispiel im Theater an der Freien Bühne München die Hauptrolle in «Lulu» gespielt , die ja auch sehr dramatisch ist, aber genauso gern spiele ich lustige Rollen.Im Theater wird auch sehr sehr viel improvisiert und Improvisation ist genau genommen für mich auch Schauspielerei. Ich improvisiere leidenschaftlich gern. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, in so einem Film mitzuspielen.«Tanz der Vampire» hat mich sehr beeindruckt. Es ist mal was ganz anderes als irgendwelche Disney-Klassiker. Ich finde es auch sehr faszinierend, wie sie die Biss-Szenen rüber bringen und die Musik ist auch mal was ganz anderes.Ich würde wahnsinnig gerne mal bei «K11 – Kommissare im Einsatz» mitspielen, allerdings nicht nur als Leiche sondern zum Beispiel als Täterin.