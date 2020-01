«Fest & Flauschig» erscheint ab sofort zweimal die Woche

Vermischtes

Hörer des Podcasts mit Jan Böhmermann und Olli Schulz können sich in Zukunft auf zwei Folgen pro Woche freuen.

Der erfolgreiche Podcast, in dem Jan Böhmermann und Olli Schulz jeden Sonntag auf aktuelle Themen eingehen, erhält ab dem 29. Januar zusätzliche Folgen. Immer mittwochs um 00.01 Uhr werden die Zusatzausgaben unter dem Namenauf Spotify veröffentlicht. Die Mittwochs-Ausgaben werden kürzer als die regulären Folgen ausfallen und sowohl bekannte als auch neue Rubriken beinhalten.Der Podcast der beiden kommentiert sowohl persönliche Anekdoten und Geschichten aus der Medienbranche als auch das Zeitgeschehen sowie politische und gesellschaftliche Entwicklungen. Die verschiedenen Folgen begrenzen sich nicht auf ein einzelnes Thema, sondern decken die verschiedensten Bereiche ab. Ebenso tauchen in unregelmäßigen Abständen Gäste aus der Musik-, Schauspiel- und Medienbranche auf.Jan Böhmermann und Olli Schulz haben seit 2016 einen Vertrag bei Spotify und ihr Podcast gehört zu den beliebtesten des Streamingdiensts. «Fest & Flauschig» gehört inzwischen zu den populärsten und meistgehörtesten Podcasts weltweit und es wurden bereits über 300 Folgen veröffentlicht. Ihren Start hatten die beiden schon 2012 in einer Radioshow auf radio1 vom rbb , wo die Sendung auch in der Mediathek angehört werden konnte. Die beiden unterhielten sich über aktuelle gesellschaftliche Geschehnisse und nannten ihre Show «Sanft & Sorgfältig». 2016 folgten dann die Namensänderung und der Wechsel vom Radio zu Spotify.