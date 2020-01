Großes Wiedersehen im Dschungel hält starke Vorjahres-Werte

Quotennews

Bei den Umworbenen musste sich die Dschungelshow nur dem «Tatort» geschlagen geben.

Einen Tag nach dem Finale vonwar das Interesse an den Dschungelgeschichten unverändert groß. RTL sendete ab 20.15 Uhr ein 135 Minuten langes «Das große Wiedersehen» direkt aus dem Baumhaus in Australien. 3,82 Millionen Menschen ab drei Jahren verfolgten die von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich moderiete Sendung im Schnitt; das waren somit 0,19 Millionen mehr als Ende Januar 2019. Auch damals lief ein solches Wiedersehen einen Tag nach dem Finale. In diesem Jahr nun erklomm RTL den zweiten Platz bei den klassisch Umworbenen – nur der «Tatort» aus München (Das Erste) – war noch erfolgreicher. RTL jubelt über tolle 18,7 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen und somit über ein Ergebnis weit über Sendernorm.1,90 Millionen Menschen blieben auch im weiteren Verlauf des Abends dran; dann zeigte der Kölner Sender eine weitere Ausgabe von «Die Stunde danach». Die Sendung kam noch auf ebenfalls erfreuliche 15,6 Prozent Marktanteil bei den Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren. Ab 23.45 Uhr schließlich wiederholte RTL noch einmal die Wiedersehens-Show vom früheren Abend, die Quote sank hier auf immer noch passable 12,6 Prozent.Weniger erfolgreich unterwegs waren die Kölner dafür nachmittags. Ab 13 Uhr wiederholte RTL die beiden Episoden der Woche von. Doch die Re-Runs des Casting-Formats kamen nicht über 8,8 und 9,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. 0,97 und 1,28 Millionen Menschen sahen die Produktion von UFA Show & Factual.