Programmpräsentationen: Screenforce Days 2020 noch vor der Fußball-EM

Vermischtes

Somit stellen die großen Sender ihr Line-Up diesmal drei Wochen früher vor.

Auch in diesem Jahr werden die großen Sender aus Deutschland wieder ein gemeinsames Event in Köln abhalten, um Presse und Werbekunden ihre Programmpläne für die Fernsehsaison 20/21 vorstellen. Diewerden diesmal aber einige Wochen früher stattfinden als in den Vorjahren. Sie sind für den 3. und 4. Juni geplant und findet somit rund eine Woche vor dem Start der UEFA Fußball-Europameisterschaft statt.Die Roadmap lautet: Broadcast, Streaming, Multichannel – What`s next?Als Highlights werden die Präsentationen von der RTL-Gruppe und den ProSiebenSat.1-Sendern erwartet – aber auch die kleineren Sender, etwa Sport1 , Discovery oder WELT wussten in der Vergangenheit zu überzeugen. Keine eigene Präsentation wird in diesem Jahr Sky haben, wie kürzlich bekannt wurde.