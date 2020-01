Showtime-Serie «Ripley» besetzt Johnny Flynn

US-Fernsehen

Der Sender, der zuletzt einige Serien absetzte, arbeitet auch an neuen Projekten.

Johnny Flynn ist in der kommenden Showtime-Serie, die auf Patricia Highsmith's Tom Ripley-Romanen basiert, als Mitspieler von Andrew Scott besetzt. Inwird Tom Ripley (Scott), ein Trickbetrüger, der sich Anfang der 1960er Jahre im New York durchschlägt, von einem wohlhabenden Mann angeheuert, um seinen Vagabundensohn Dickie Greenleaf (Flynn), der in Italien ein komfortables, treuhänderisch finanziertes Ex-Pat-Leben führt, zur Rückkehr nach Hause zu bewegen. Toms Annahme des Jobs ist der erste Schritt in ein komplexes Leben voller Betrug, Schwindel und Mord.Oscar-Preisträger Steven Zaillian wird die gesamte erste Staffel schreiben und zusätzlich als ausführender Produzent fungieren. Garrett Basch, Guymon Casady, Ben Forkner, Sharon Levy und Philipp Keel von Diogenes werden ebenfalls als ausführender Produzent tätig sein. Scott wird zusätzlich zu den Hauptrollen produzieren.Ein Starttermin steht noch nicht fest. «Ripley» füllt damit – unter anderem – Lücken, die endende Serien reißen werden. Showtime hat sich schon von «The Affair» verabschiedet, von «Shameless» und «Homeland» kommt nur noch je eine Staffel und «Ray Donovan» hofft gerade, noch eine abschließende Season zu erhalten.