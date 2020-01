Cantz kann's: Guido moderiert noch ein Quiz

TV-News

Nach «Für immer Kult» ist vor «Quizz dich auf 1»: Der WDR gibt dem Komiker Guido Cantz eine weitere Rateshow.

Der Komiker und Moderator Guido Cantz bekommt im WDR noch mehr zu tun: Nachdem Cantz schon durch das Nostalgiequiz «Für immer Kult» geführt hat, soll er als nächstes die Adaption einer belgischen Ratesendung moderieren. Was in unserem Nachbarland «Switch» heißt, wird hierzulandebetitelt und läuft am 13. März 2020 an. Der WDR zeigt zunächst sechs Ausgaben. Die Ausstrahlung erfolgt immer freitags um 21 Uhr. Verantwortlich für die Produktion ist, wie 'DWDL' bekannt gibt, Riverside Entertainment, die Schmiede, die auch «Der Quiz-Champion» für das ZDF verwirklicht und hinter mehreren Michael-Kessler-Formaten steht.Die Kandidaten stehen in ihrer Show hinter Zahlen von -5 bis 1, und es gilt, am Ende der Sendung hinter der 1 zu stehen. Durch richtige Antworten rückt man im Ranking vor, durch falsche Antworten nach hinten. Als Preis winken 3.000 Euro. Guido Cantz wird bei 'DWDL' zitiert: "Ich liebe die Show jetzt schon. Sie ist schnell, lustig und sehr abwechslungsreich. Und fünf Kandidaten in der Quiz-Manege, die alle auf die 1 wollen – das wird eine Herausforderung, die ich gerne annehme."Nicht nur Quizwissen ist gefragt, sondern auch das erfolgreiche Lösen von Bilderrätseln oder auch von Buchstaben-Puzzlen. Die Show will mit simplen Regeln bestechen, und trotzdem knifflig sein. Cantz führt auch weiterhin durch «Verstehen Sie Spaß?» und ist in den nächsten Wochen in zahlreichen Karnevalssendungen zu sehen, wie etwa «Wider den tierischen Ernst» am 10. Februar 2020 im Ersten.