medienfreunde: Sesede Terziyan

Sonntagsfragen

Neu im Ersten: Der «WaPo Bodensee»-Ableger «WaPo Berlin». Ab Dienstag darin zu sehen: Schauspielerin Sesede Terziyan, die vorab noch eben unseren Fragebogen beantwortete.

Ronja Räubertochter.Pippi Langstrumpf.«Star Trek: Next Generation».Hmm, dazu fällt mir gerade nichts ein, aber ich muss gestehen, dass ich noch nie «Game of Thrones» gesehen habe, obwohl ich glaube, dass es mir sehr gefallen würde…Einmal «Hans mit scharfer Soße», «The Cut» und «Löwenzahn».Nichts dergleichen würde ich mitnehmen. Wenn ich schon mal sechs Monate auf einer einsamen Insel sein kann, dann würde ich die Ruhe, die weite Aussicht, das Meeresrauschen genießen… Vielleicht die Gesamtwerke von Krishnamurti.... aber das war’s dann auch.«1, 2 oder 3» als Kandidatin.Auslandsjournalistin.Ich würde (gerade per Zufall entdeckt) den Futuristen Gerd Leonhard und den Ethnobotaniker Wolf Dieter Storl zusammenpacken - bei uns zu Hause, wo ich sie bekoche und dem Gespräch einfach beiwohnen kann, aus reiner Neugierde und Interesse. Schöner Gedanke!Weltall-Dokumentarfilme....verbringe ich Zeit in der Natur und mit meiner Familie und mit lieben Freunde und erhole mich.Die «WaPo» natürlich! Erstausstrahlung ist am Dienstag, den 28. Januar um 18.50 Uhr im Ersten und für alle Quiz-Fans, schaltet doch um 18.00 Uhr schon ein zu «Wer weiß denn sowas?». Ich durfte hier zu Gast sein. Ansonsten freue ich mich auf die Berlinale im Februar und auf den Probenstart von “Berlin Oranienplatz“, das im März im Gorki Theater Premiere feiert.