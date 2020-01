VOX-Nachmittag: «Shopping Queen» schwächelt

Quotennews

Nicht nur Guido Maria Kretschmer lief am Dienstag bei VOX unter seinen Möglichkeiten, auch sein Lead-in und sein Lead-out enttäuschten.

Ein alteingesessenes VOX-Nachmittagsformat hat derzeit eine quotentechnische Schwächephase:mit Guido Maria Kretschmer. Das modische Wettbewerbsformat erreichte am Dienstagnachmittag beispielsweise nur 0,43 Millionen Neugierige, darunter befanden sich 0,14 Millionen Werberelevante. Das entsprach ab 14.55 Uhr mäßigen 3,8 Prozent Marktanteil bei allen und ebenfalls mäßigen 5,5 Prozent in der Zielgruppe. Zuvor kamnoch schwächer an:Die Dokusoap lockte ab 13.55 Uhr gerade einmal 0,23 Millionen Interessenten zu VOX , das führte zu miesen 2,4 Prozent Marktanteil bei allen. Mit 0,11 Millionen Umworbenen waren wenigstens maue 4,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe drin. Aber nicht nur das Lead-in, auch das Lead-out von «Shopping Queen» enttäuschte.reizte ab 15.55 Uhr gerade einmal 0,32 Millionen Menschen, darunter befanden sich 0,14 Millionen Jüngere. Das bedeutete 2,6 Prozent Marktanteil insgesamt und 4,7 Prozent in der Zielgruppe.holte den Sender ab 16.55 Uhr zurück in den sehr guten Bereich: Gemessen wurden 5,4 und 7,6 Prozent Marktanteil.