Schock für Sat.1: Lamberts Experiment «No Body is Perfect» halbiert die Quote

Quotennews

Schon in Woche zwei rauschten sämtliche Werte brutal nach unten. Weiterhin im grünen Bereich hält sich ProSiebens Mad Monday mit dem beförderten «Young Sheldon».

Wie gewonnen, so zerronnen: Nach gutem Start für die neue Paula-Lambert-Show(zum Start 9,5% in der Zielgruppe), landete die zweite Folge nur sieben Tage später im massiv roten Bereich. Kaum einer dürfte damit gerechnet haben, dass das neue Format nur so kurz für den Zuschauer attraktiv ist. In dieser Woche landete die rund 100 Minuten lange Sendung bei gerade einmal 4,6 Prozent Marktanteil. Die Zielgruppen-Reichweite wurde exakt halbiert – sie sank von 840.000 auf 420.000 Zuschauer. Und auch insgesamt muss «No Body is Perfect» massive Verluste einstecken: Die Gesamt-Reichweite minimierte sich von 1,77 auf 1,22 Millionen.Die ab kurz vor 22 Uhr gesendetekam in Sat.1 dann nicht über miserable 3,6 Prozent Marktanteil hinaus – ihr muss man aber anrechnen, dass rund zwei Drittel der Produktion gegen das übermächtige RTL-Dschungelcamp antreten mussten. Sogar auf nur 2,1 Prozent fiel schließlich eine um 22.55 Uhr gestarteteProSieben hatte etwas mehr Erfolg am Montag. Ein Doppelpack von, der die Primetime einläutete, lief mit 10,5 und 9,7 Prozent Marktanteil bei den Jungen ordentlich, aber natürlich noch nicht so stark wie Vorbild «The Big Bang Theory». Die ermittelten Reichweiten insgesamt beliefen sich auf 1,25 und 1,23 Millionen. Danach bot ProSieben einen Haufen «The Big Bang Theory»-Folgen an, die auf Werte zwischen 7,7 (21.15 Uhr) und 10,3 Prozent (22.40 Uhr) kamen.