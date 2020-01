Solide: RTL holt mit falschen Polizisten gute Quoten, VOX punktet mit Auswanderern

Quotennews

Beide 20.15-Uhr-Formate rissen aber nicht gerade Bäume aus.

Der Ermittler Bei den Telefonbetrügern eines Call-Centers im türkischen Izmir hatte sich Ermittler Tamer Bakiner eingeschleust. Den Privatdetektiv kannten RTL-Zuschauer schon. Er hatte im März 2019 ein eigenes RTL-Format: Die erste Folge davon sahen damals aber nur 1,96 Millionen Menschen ab drei Jahren. Bei den Jungen wurden bei «Tamer Bakiner - Der Wahrheitsjäger» gerade einmal 10,4 Prozent Marktanteil festgestellt.

Die Mediengruppe RTL Deutschland kann grundsätzlich zufrieden sein mit den 20.15-Uhr-Quoten der beiden größten Sender des Unternehmens am Montag. RTL unternahm zwei Stunden lang einen Versuch und wandelte mit einem Special ein bisschen auf den Spuren von «Aktenzeichen XY». Inthematisierte Steffen Hallaschka ausführlich die Telefon-Betrugsmasche, die in Deutschland vornehmlich ältere Menschen schon um tausende Euro gebracht hat. 2,88 Millionen Menschen sahen das Special – und fallen nun im Falle eines solchen Anrufs hoffentlich nicht mehr auf die Betrüger herein. Für RTL auch wichtig: Die Quote.Bei den klassisch Umworbenen erreichte das Special 12,7 Prozent Marktanteil, was ein solider, aber kein ganz starker Wert ist. In den Wochen zuvor lief «Wer wird Millionär?» auf dem Slot stärker (16% etwa sieben Tage zuvor).VOX setzte derweil abendfüllend auf. Die Auswanderer-Sendung begann zunächst mit einer Mallorca-Folge, die ab 20.15 Uhr auf 1,40 Millionen Zusehende ab drei Jahren gelangte. Die zweistündige Produktion bescherte den Kölnern bei den klassisch Umworbenen gute 7,1 Prozent Marktanteil. Eine danach gezeigte Wiederholung tat sich gegen das RTL-Dschungelcamp recht schwer; sie schaffte noch viereinhalb Prozent bei den Umworbenen. Die Gesamt-Reichweite ging auf 0,58 Millionen Zuseher zurück.