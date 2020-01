Stark: «Trucker Babes» doppelt so erfolgreich wie «Promi Shopping Queen»

Quotennews

Für VOX lief es am Sonntagabend wahrlich nicht gut.

Starke Quoten fuhr am Sonntagabend einmal mehr der Münchner Privatsender Kabel Eins ein. Ab 20.15 Uhr wurde das Programm für diefrei geräumt: Die neue Folge erzielte sechs Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen und somit ein überdurchschnittliches Ergebnis. 1,28 Millionen Menschen sahen die zweistündige Produktion im Schnitt. Nach 22.15 Uhr – und somit gegen das RTL-Dschungelcamp – lief es auch fürmit immerhin noch 4,7 Prozent Marktanteil bei den Jungen recht gut.Keinen guten Sonntagabend erwischte derweil VOX – hier lief ab 20.15 Uhr rund drei Stunden lang die, die aber nicht über 2,9 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen hinaus kam. Nur rund 540.000 Menschen entschieden sich für die Produktion aus dem Hause Constantin. Auch das am späten Abend gezeigtehatte Probleme. Gegen den Dschungel war es mit 2,2 Prozent Marktanteil bei den Jungen chancenlos.Besser schnitt VOX dafür am Vorabend ab. Das ab 19.15 Uhr gesendetetrug mit 8,8 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten zum Senderwachstum bei. 1,71 Millionen Menschen schauten den Sender.