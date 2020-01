Primetime-Check

Überzeugte die neue Folge von «Der Bergdoktor» die Menschen zum Einschalten? Knackte «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» die 40 Prozent Marke?

Das Erste übertrug das Handball-Spiel der deutschen Männer am Donnerstagabend. Bereits ab 20.15 Uhr hatte der Sender mit demeine durchschnittliche Zuschauerschaft von rund 4,92 Millionen Menschen ab drei Jahren und einen Marktanteil von 16,6 Prozent. Dieser lag bei den 14- bis 49-Jährigen bei überdurchschnittlichen 17,4 Prozent. Somit ist geht Das Erste als Sieger der 14- bis 49-Jährigen aus der vergangenen Primetime hervor. Als das Spiel startete, hatte der Sender noch höhere Einschaltquoten. Somit erreichte Das Erste ab 20.30 Uhr im Schnitt 6,01 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Die junge Zuschauerschaft war mit rund 1,83 Millionen dabei. Es wurden Marktanteile von sehr starken 19,7 und 20,3 Prozent ermittelt. Dieerreichten ab 22.15 Uhr noch 2,57 Millionen Zuschauer bei einem Gesamtmarktanteil von 10,9 Prozent. 9,7 Prozent der Jungen waren ebenfalls vor dem Fernseher.Die neue Folge vonwollten im Schnitt rund 6,80 Millionen Menschen mit einem überdurchschnittlichen Marktanteil von 21,8 Prozent des Gesamtmarktes beim ZDF sehen. 10,0 Prozent der Jungen Zuschauer waren mit von der Partie. Damit überholt der Sender das Handball-Spiel, welches bei dem Ersten gezeigt wurde und geht als Sieger des Gesamtmarktes der vergangenen Primetime hervor. Dasbewegte um 21.45 Uhr insgesamt 4,15 Millionen Menschen zum Einschalten. Hier lagen die Quoten bei 14,7 und 8,0 Prozent.erreichte um 22.15 Uhr noch insgesamt 2,13 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und 0,18 Millionen 14- bis 49-Jährige. Es wurden Marktanteile von 10,2 und 3,0 Prozent ermittelt.verbuchte bei RTL mit 1,40 Millionen Interessierten einen starken Marktanteil von 15,8 Prozent bei der Zielgruppe. Insgesamt schauten sich ebenfalls 7,4 Prozent beziehungsweise rund 2,31 Millionen Zuschauer ab drei Jahren die neue Folge an.wollten im Anschluss insgesamt 1,75 Millionen Menschen sehen. Hier waren die Umworbenen mit 1,06 Millionen vertreten. Es wurden Marktanteile von 5,7 und 11,7 Prozent ermittelt.bewegte 2,01 Millionen zum Einschalten. Die Zielgruppe war mit 1,10 Millionen mit von der Partie. Das brachte dem Sender Marktanteile von 7,2 und 13,3 Prozent ein.sorgte wieder für sehr starke Einschaltquoten. Insgesamt wurde die Sendung von 4,60 Millionen Menschen beziehungsweise 23,8 Prozent des Gesamtmarktes gesehen. Die Zielgruppe war mit starken 38,9 Prozent beziehungsweise 2,26 Millionen Interessierten mit von der Partie. Sat.1 setzte am vergangenen Donnerstagabend auf einen Kinofilm.schauten sich insgesamt rund 1,21 Millionen Menschen an. 0,50 Millionen Umworbene waren ebenfalls vor dem Fernseher. Es wurden Marktanteile von 4,2 und 5,9 Prozent ermittelt.bewegte ab 22.45 Uhr noch 0,56 Millionen beziehungsweise 4,4 Prozent ab drei Jahren vor den Fernseher. Von den Umworbenen waren 0,20 Millionen dabei, was zu einem Marktanteil von 5,3 Prozent führte. ProSieben setzte bei der vergangenen Primetime auf. Mit diesem Programm erreichte der Sender insgesamt rund 1,00 Millionen Menschen. Die Zielgruppe schaltete mit 0,50 Millionen Interessierten ein. Es wurden Marktanteile von 3,5 und 6,0 Prozent ermittelt.RTLZWEI strahlte ab 20.15 Uhr zwei Folgen der Sendungaus. Die Erste Ausgabe bewegte insgesamt rund 0,82 Millionen Menschen zum Einschalten. Von den Umworbenen schalteten 0,44 Millionen Zuschauer ein. Die Quote der Zielgruppe lag hier bei 5,0 Prozent. Die zweite Folge erreichte noch 0,78 Millionen ab drei Jahren und 0,39 Millionen der Umworbenen. Hier wurden Marktanteile von 2,6 und 4,5 Prozent ermittelt. Im Anschluss erreichtenoch insgesamt 0,51 Millionen Menschen. Außerdem verbuchte die Sendung mit 0,21 Millionen Interessierten einen Marktanteil von 3,9 Prozent bei der Zielgruppe. Kabel Eins erreichte mitinsgesamt 0,63 Millionen Menschen. 0,28 Millionen Umworbene schalteten bei dem Sender ab 20.15 Uhr ein. Das entsprach einem Marktanteil von 3,2 Prozent. Dasbewegte ab 22.30 Uhr noch 0,29 Millionen Menschen zum Einschalten. Mit 0,12 Millionen Umworbenen erreichte man 2,0 Prozent der Zielgruppe.Für VOX lief die vergangene Primetime gut. Insgesamt sahen sich 1,54 Millionen Menschen beziehungsweise 5,0 Prozent des Gesamtmarktes den Kinofilman. Der Sender kann sich ebenfalls über 0,76 Millionen Umworbene mit einem Marktanteil von 8,6 Prozent freuen.bewegte ab 22.00 Uhr noch 0,80 Millionen Menschen ab drei Jahren zum Einschalten. Die jungen Zuschauer waren mit 0,37 Millionen mit von der Partie. Es wurden Marktanteile von 4,4 und 6,9 Prozent ermittelt.