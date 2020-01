«4 Hochzeiten» läuft ohne Hochzeit mau

Quotennews

Bei sixx tat sich «Total Dreamer» sehr schwer, im Vorfeld überzeugte allerdings «Charmed».

Am Donnerstag war die vorletzte Episode vonbei VOX zu sehen, ehe das Format wohl in eine zweimonatige Pause geht. Fans, die noch einmal eine Vermählung sehen wollten, wurden allerdings enttäuscht, denn Jasmin sagte ihre Trauung kurzfristig ab und deshalb warf man einen internationalen Blick auf geplatzte Hochzeiten.0,45 Millionen Zuschauer schalteten ein, der Marktanteil der Hochzeitsdoku erreichte 3,8 Prozent. Bei den jungen Zuschauern wurden – wie bei «Shopping Queen» und «Zwischen Tüll und Tränen» – 0,17 Millionen Umworbene gezählt. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 6,3 Prozent, die Guido-Maria-Kretschmar-Sendung fuhr 6,5 Prozent Marktanteil ein, mit der Brautkleider-Doku verzeichnete VOX 4,8 Prozent.sixx strahlte ab 14.35 Uhr zwei-Folgen aus. Diese verzeichneten 0,15 und 0,14 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe kam man auf 0,09 und 0,06 Millionen Zusehern. Mit dieser geringen Zuschauerbeteiligung verbuchte die Fernsehstation aber sehr gute 3,7 und 2,4 Prozent Marktanteil. Eine neue Folge vonenttäuschte um 16.25 Uhr. Nur 0,04 Millionen Zuschauer sahen zu, in der Zielgruppe wurden 0,01 Prozent Marktanteil erreicht. Bei den Umworbenen standen katastrophale 0,4 Prozent auf der Uhr.