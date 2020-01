«Aktenzeichen XY»: Erste Ausgabe des Jahres holt sich den Tagessieg

Quotennews

Die Fahndungssendung mit Rudi Cerne erreichte zu Beginn der ZDF-Primetime das größte Publikum des Tages.

Die Themen der Ausgabe Schuhgeschäft überfallen

Angriff in Bankfiliale

Am Busbahnhof verschwunden

Banküberfall kurz vor Feierabend

Gefährlicher Paketbote

Obwohl Fernsehdeutschland aktuell im Dschungelfieber ist, sichert sichmit seiner ersten Ausgabe des Jahres den Tagessieg. Die ZDF-Fahndungssendung fesselte zur besten Sendezeit 5,70 Millionen Wissbegierige an die Mattscheiben – das mündete in tolle 18,8 Prozent Marktanteil und konnte später am Abend von RTL nicht überboten werden . 1,22 Millionen 14- bis 49-Jährige glichen zudem herausragenden 13,6 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum.Ab 21.50 Uhr schloss dasmit 4,34 Millionen Interessenten an, darunter befanden sich 0,75 Millionen Jüngere. Somit holte sich der öffentlich-rechtliche Sender noch sehr gute 16,0 Prozent Marktanteil sowie sehr starke 9,3 Prozent. Dasfolgte ab 22.15 Uhr mit nur noch mauen 10,1 Prozent bei allen sowie mit mäßigen 4,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.Das Erste erreichte ab 20.15 Uhr wiederum nur 2,97 Millionen Interessenten. Der Filmmusste sich somit mit mäßigen 9,8 Prozent Marktanteil begnügen. Bei den Jüngeren sah es noch schwächer aus: 0,35 Millionen 14- bis 49-Jährige bedeuteten magere 3,9 Prozent Marktanteil.