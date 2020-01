«Unser Kosmos: Die Reise geht weiter» wird im März mit unentdeckten Welten fortgesetzt

TV-News

Bereits im Jahr 2014 wurde «Unser Kosmos» unter dem Namen «Unser Kosmos: Die Reise geht weiter» wieder zum Leben erweckt. Demnächst startet die zweite Staffel der Wissenschaftssendung.

Die Fernsehproduktiongeht bald in die zweite Runde. Am 15. März 2020 startet der Pay-TV-Sender National Geographic die zweite Staffel, welche sich aus 13 Folgen zusammensetzt. Die Originalserieaus dem Jahr 1980 wurde in den USA auf PBS ausgestrahlt. Diese wurde bis heute von mehr als 400 Millionen Zuschauern in 60 Nationen gesehen und wurde immer wieder als ein ausgezeichnetes Beispiel für Wissenschaftsfernsehen bezeichnet. Bereits im Jahr 2014 hatte der Sender die Serie unter dem Namen «Unser Kosmos: Die Reise geht weiter» wiederaufleben lassen.Die Serie wird von dem sehr bekannten Astrophysiker Neil deGrasse Tyson moderiert. In der Sendung werden wissenschaftliche Theorien, Aufnahmen und interessante Fakten rund um unsere Welt und dem Weltraum vorgestellt. Während die erste Staffel sich vor allem mit Mikro- und Makrokosmos auseinandergesetzt hat, geht es nun in den neuen Folgen um sogenannte „unbekannte Welten“, welche wir in der Zukunft vielleicht einmal bewohnen werden. Der englische Originaltitel lautet aus diesem Grund auch „Possible Worlds“.Der US-amerikanische Astrophysiker und Moderator von «Unser Kosmos: Die Reise geht weiter», Neil deGrasse Tyson, wurde vor allem durch seinen Vorschlag bekannt, Pluto nicht mehr als Planeten zu bezeichnen. Er trat schon in mehreren Filmen und Serien, wie beispielsweise «The Big Bang Theory» und «Geheimnisse des Universums» auf. Der Produzent der Sendung ist Seth MacFarlane. Dieser ist unter anderem der Schöpfer von «Family Guy», «American Dad» und «The Cleveland Show». Außerdem gewann er jeweils in den Jahren 2000 und 2002 einen Emmy.