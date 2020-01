Kabel Eins Doku HD wandert auch zu HD Plus

Vermischtes

Nachdem schon mehrere ProSiebenSat.1 Sender in HD zur Verfügung stehen, wird bald der letzte siebte Sender in das Angebot mit aufgenommen.

Kabel Eins Doku HD wird ab dem 17. Januar 2020 auch über HD Plus verfügbar sein. Bisher ist der Kanal der einzige Free-TV-Sender der Gruppe, den es dort noch nicht gibt. Die Sender ProSieben HD, Sat.1 HD, Kabel Eins HD, Sixx HD, Sat.1 Gold HD und ProSieben Maxx HD bleiben wie schon zuvor den Zuschauern erhalten. Mit der Aufnahme von Kabel Eins Doku baut die ProSiebenSat.1-Gruppe das Angebot von HD-Inhalten weiter aus.Wie Nicole Agudo Berbel, Chief Distribution Officer & EVP Digital Publishing der ProSiebenSat.1 Media SE, mitteilte, werde man in Zukunft alle sieben Free-TV-Sender der ProSiebenSat.1-Gruppe über den Satelliten in HD-Qualität empfangen können. Ebenfalls haben Zuschauer die Möglichkeit, die Inhalte der Sender bei HD+ auf Abruf anzuschauen.Durch die Aufnahme von Kabel Eins Doku möchte die HD Plus GmbH die Partnerschaft mit der ProSiebenSat.1 vertiefen. Ebenfalls freut man sich laut Georges Agnes, dem Geschäftsführer Operations und Produktentwicklung der HD Plus GmbH, dem Kunden mit Kabel Eins Doku HD ein echtes Highlight zur Verfügung zu stellen. Da die Firmen auch an der Verbreitung von UHD-Inhalten arbeiten, werden manche Dokumentationen nicht nur in HD, sondern teilweise auch in UHD zu sehen sein.Kunden die einen Panasonic- oder Samsung-Fernseher verwenden, erhalten einen Hinweis falls das laufende Programm auch in UHD verfügbar ist. Die einzelnen UHD-Inhalte werden auf dem hauseigenen UHD1-Kanal ausgestrahlt.