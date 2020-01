«The Good Doctor» kehrt schwächelnd zurück

US-Quoten

Auch für «The Bachelor» und «AGT: The Champions» ging es nach starken Premieren abwärts.

US-Quotenübersicht ABC: 5,26 Mio. (6%)

NBC: 5,52 Mio. (4%)

CBS: 3,69 Mio. (2%)

FOX: 1,99 Mio. (2%)

The CW: 0,56 Mio. (1%) Durchschnittswerte der Primetime: ab 2 J. (18-49)

Nach gut einem Monat Abstinenz kehrte die dritte Staffel vonzurück ins Montagsprogramm von ABC. Ab 21 Uhr tat sich die Drama-Serie allerdings etwas schwerer als vor der Pause. So kam die neue Folge nur auf durchschnittliche vier Prozent Marktanteil bei den 18- bis 49-Jährigen und insgesamt 5,05 Millionen Zuschauer. Im Vergleich zur vorherigen Folge Anfang Dezember verlor man über eine Million Zuseher und ein Prozent Marktanteil. Nach unten orientieren musste sich auch. Im Vergleich zur grandiosen Premiere verlor die Reality-Show satte drei Prozentpunkte. Mit sechs Prozent Sehbeteiligung stellte ABC allerdings trotzdem die gefragteste Sendung bei den klassisch Umworbenen am Montagabend. Die Zuschauerzahl fiel auf 5,37 Millionen zurück.Die höchste Reichweite des Abends hatte indesinne. Die NBC-Show begeisterte 6,49 Millionen Zuschauer und damit eineinhalb Millionen weniger als zur Premiere von Staffel zwei. So verloren die besten Talente der Show in Woche zwei zwei Prozentpunkte beim werberelevanten Publikum und musste sich mit vier Prozent begnügen. Im Anschluss bliebennur noch drei Prozent, während die Reichweite auf 3,58 Millionen zuschauer sank. Die restlichen Networks setzten am Montag weiter auf alte Ware. Re-Runs vonundbescherten FOX nur überschaubare 2,54 und 1,43 Millionen Zuseher. Die Sehbeteiligung rutschte beim jungen Publikum von zunächst mauen zwei Prozent auf ein mageren Prozent ab.CBS startete zumindest mit drei Prozent Zielgruppen-Marktanteil für. Die Reichweite betrug 4,64 Millionen Zuschauer. Danach kamenundmit 4,03 und 3,17 Millionen Zusehern nur noch auf zwei Prozent bei den 18- bis 49-Jährigen.schloss den Abend ebenfalls mit mauen zwei Prozent und 3,57 Millionen Interessierten ab. Wiederholungen vonundlockten bei The CW nur 0,63 und 0,50 Millionen Zuschauer an. Die Sehbeteiligung belief sich jeweils gerade noch auf ein Prozent.