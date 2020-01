Janus TV: Florian Falkenstein tritt Kastners Nachfolge an

Köpfe

Helmut Kastner verabschiedet sich von seinem Posten als Geschäftsführer und Gesellschafter.

In der Führungsetage von Janus TV kommt es zu einem Generationenwechsel: Wie das Unternehmen bekannt gibt, steht nun fest, wer in die Fußstapfen von Helmut Kastner tritt. Der 64-Jährige hat sich zum Ende des vergangenen Jahres nach 29 Jahren im Dienst von seinen Posten als Geschäftsführer und Gesellschafter bei Janus TV verabschiedet. Seine Aufgaben übernimmt nunmehr der 51-Jährige Florian Falkenstein, der Janus TV bereits seit einem Jahr als Geschäftsführer vertritt und zusammen mit Geschäftsführer und Gesellschafter Franz Solfrank die operativen Geschäfte verantwortet.Dr. Andreas Richter, geschäftsführender Gesellschafter der Janus TV, verabschiedet sich in einem Pressestatement noch einmal von Kastner: "Wir haben Janus mehr als 20 Jahre gemeinsam geführt und vor allem auch dank seiner großen Leidenschaft für Fernsehen zu einem erfolgreichen Unternehmen aufgebaut. In all den Jahren hätte es keinen zuverlässigeren und besseren Partner geben können und ich wünsche ihm einen herrlichen neuen Lebensabschnitt. Mit Florian Falkenstein und seinem Führungsteam gehen wir nun in ein neues Jahrzehnt, worauf ich mich sehr freue!"Florian Falkenstein, der am 1.1.2019 als Geschäftsführer zu Janus TV kam und somit das Führungsteam um Dr. Andreas Richter, Helmut Kastner und Franz Solfrank erweiterte, ist studierter Politikwissenschaftler und war zuvor bei der ProSiebenSat.1-Sendergruppe als Chefredakteur des Senders Kabel Eins tätig.