Sendezeit bis kurz nach Mitternacht: «Ich bin ein Star  Holt mich hier raus!» nimmt die 40-Prozent-Marke wieder ins Visier

Quotennews

Die Dschungelshow von RTL blieb aber insgesamt bei klar weniger als fünf Millionen Fans.

Wieder einmal endete die Übertragung der RTL-Live-Showerst nach Mitternacht. Als der Abspann über die Bildschirme flimmerte, war es 0.06 Uhr. Somit dauerte die Show – Werbung inklusive – 111 Minuten. Die Tatsache, dass das Ende also erst nach Mitternacht zu sehen war, ließ die Reichweite des Formats natürlich bröckeln. Viele Fans des Formats können einfach nicht so lange wach bleiben. Das Resultat: Im Schnitt 4,43 Millionen Zuschauer für die Folge, in der wieder einmal Danni und Elena eine Dschungelprüfung meistern mussten. Im Vergleich zur ersten Montagsfolge des Jahres 2019 waren dies rund 200.000 weniger.Immerhin: Bei den Jungen ging es für die Liveshow wieder deutlich nach oben. Erzielt wurden im Schnitt 38,2 Prozent Marktanteil (2,07 Millionen Umworbene schauten zu). Somit war der RTL-Dschungel das mit Abstand meistgesehene TV-Format des Montags in der Altersklasse 14 bis 49 Jahre. Gegenüber der – traditionell schwächeren – Sonntagsfolge des Formats legte die von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich moderierte Sendung deutlich zu. Das Plus betrug 7,5 Prozentpunkte. Schon im Vorfeld lief es für den in Köln sitzenden Privatsender sehr gut. Günther Jauch moderierte ab 20.15 Uhr eine zweistündige Ausgabe des RatespielsDie Show aus dem Hause Endemol Shine Germany sicherte sich sehr tolle 16,0 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Das sind höhere Werte als sonst üblich. Insgesamt lag die Reichweite der Quizshow bei 4,53 Millionen Fans ab drei Jahren. Gut unterwegs war übrigens auch der Daily-Klassiker, der es im Vorabendprogramm ab 19.40 Uhr auf tolle 18,4 Prozent Marktanteil brachte. Die Gesamtreichweite der 6925. Folge lag bei 2,97 Millionen.