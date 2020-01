SYFY besucht Nimmerland

US-Fernsehen

Die kommende Miniserie «The League of Pan» erzählt die Geschichte der verlorenen Jungs.

Der US-Kabelsender SYFY nimmt sich einer immens beliebten, schon unzählige Male neu interpretierten Kindergeschichte an: Wie SYFY mitteilt, wird er eine Miniserie auf Basis von J. M. Barries «Peter Pan» verwirklichen. Die Variante des Bezahlsenders wirdheißen und sich vor allem auf die verlorenen Jungs konzentrieren, mit denen der fliegende Bube in Grün durch das Nimmerland tollt.Laut 'Variety' sieht die Prämisse der Miniserie vor, dass in «The League of Pan» die verlorenen Jungs Nimmerland verlassen und ihr Alterungsprozess wieder einsetzt – ähnlich, wie es Peter Pan in Steven Spielbergs «Hook» widerfahren ist. Nach zehn Jahren in ihrem alten Leben müssen sich die verlorenen Jungs (oder eher: wiedergefundenen jungen Männer) jedoch zusammen mit Wendy Darling in ein neues Abenteuer in Nimmerland stürzen, da es von einer neuen, bösen Macht bedroht wird.Darüber hinaus wird «The League of Pan» "abgefahrene Geheimnisse" aus der Vergangenheit seiner Hauptfiguren enthüllen. Produziert und geschrieben wird die Serie von Brian McCauley Johnson, der unter anderem an «Dominion» und «Warcraft: The Beginning» mitgewirkt hat. Schon 2011 tauchte SYFY ins Nimmerland ab, und zwar in der SYFY/Sky-Gemeinschaftsproduktion «Neverland – Reise in das Land der Abenteuer» mit Anna Friel, Charles Dance und Bob Hoskins.