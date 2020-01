CBS-Streaming-Dienste haben 10 Millionen Abonnenten

US-Fernsehen

Dies ist seit dem letzten Presseupdate ein Anstieg um acht Millionen Kunden.

Auf der Winterpressetour veröffentlichte Chief Digital Officer von ViacomCBS, Marc DeBevoise, die Zahl der Streaming-Abonnenten. Die zwei Streaming-Angebote CBS All Access und Showtime haben insgesamt zehn Millionen Abonnenten, das ist ein Anstieg um acht Millionen Kunden. „Wir sind in einer großartigen Position, um unsere Ziele von 25 Millionen Abonnenten bis 2022 zu erreichen“, erklärte er und fügte hinzu, dass die Kundenzahl von Jahr zu Jahr um 60 Prozent gestiegen ist.Der Digitalvorstand ist gut gelaunt, denn mit der Fusion von CBS und Viacom habe man seine Inhalte bündeln können. So soll CBS All Access mit zahlreichen Programmen von Nickelodeon bestückt werden, bereits ab Freitag stellt man Reboots von «Mr. Magoo», «George of the Jungle» und «Lassie» online. Die Kündigungsrate soll – wie bei anderen Streamingdiensten – im einstelligen Prozentbereich liegen.Jedoch ist das Alter der Abonnenten noch relativ hoch. Das Durchschnittsalter wird derzeit mit 44 Jahren angegeben. Die Werbeeinnahmen von CBS All Access sind mit den Abonnenten ebenfalls gewachsen. Rund zwei Drittel der Abonnenten haben die abgespeckte Variante, nur ein Drittel bezahlt für die werbefreie Plattform.