NBC verlängert Krankenhaus-Drama «New Amsterdam» sehr langfristig

US-Fernsehen

Die Bestellung des Formats macht auch mit Blick auf den kommenden Streaming-Dienst Peacock sehr viel Sinn.

Überraschung aus den USA: NBC hat den Machern (und Fans) der Krankenhaus-Serieein mächtig großes Geschenk gemacht. Die Serie, die gerade in ihrer zweiten Staffel läuft, wurde um satte drei Staffeln verlängert. Das Format wird also bis mindestens 2023 on air sein. Verlängerungen um gleich drei Seasons sind in den USA absolut unüblich. Zuletzt handelte NBC so bei seiner Emotainment-Serie«New Amsterdam» hat sich bei NBC zum inzwischen zweiterfolgreichsten Format entwickelt, wenn man nicht nur auf die lineare Ausstrahlung schaut, sondern auch die Abrufzahlen einberechnet. Bei den Live+7-Tage-Zahlen liegt die Krankenhausserie inzwischen bei knapp zehn Millionen Fans pro Folge. On Demand wird für NBC immer wichtiger. Im April startet man den neuen OTT-Dienst Peacock (auch in Deutschland). «New Amsterdam» dürfte bei diesem also eine Schlüsselrolle spielen.«New Amsterdam» basiert auf den Memoiren von Dr. Eric Mannheimer, einem früheren Chefarzt der ältesten Klinik Amerikas, dem Bellevue Hospital in New York City. Ryan Eggold ist in der Hauptrolle Dr. Max Goodwin zu sehen.