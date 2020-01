ProSieben erst mit Football am späten Abend erfolgreich

Quotennews

Mit dem Spielfilm «Vacation - Wir sind die Greenwoods» war zunächst wenig zu holen. Nach kurzer Aufwärmphase sorgten die NFL-Playoffs zu später Stunde allerdings für Erfolge.

Bei ProSieben brauchte es Football, damit der Abend zum Erfolg wurde. Denn zunächst startetemit 7,4 Prozent Zielgruppen-Marktanteil recht bescheiden in die Primetime. Der Spielfilm begeisterte insgesamt nur 0,95 Millionen Zuschauer, wovon 0,61 Millionen aus dem werberelevanten Publikum stammten. Beim Gesamtpublikum waren zu Beginn der Primetime ausbaufähige 3,2 Prozent Sehbeteiligung drin. Nach einem durchwachsenen Start sollte der Abend später dank der NFL aber noch zum Erfolg werden.Ab 22.20 Uhr übernahm das Team um Coach Esume für die erste Playoff-Partie des Wochenendes. Die Begegnung zwischen den San Francisco 49ers und den Minnesota Vikings lockte zum Kickoff 0,99 Millionen Football-Fans an.verbuchte mit 0,77 Millionen klassisch Umworbenen zum Start des ersten Quarters solide 9,3 Prozent Marktanteil. Nach dem schwachen Lead-In brauchte es scheinbar eine kleine Weile, bis alle Football-Fans mit von der Partie waren.Denn zum zweiten Quarter stieg die Reichweite am Abend erstmals über die Millionengrenze auf 1,05 Millionen Zuschauer an. Der Gesamtmarktanteil verbesserte sich auf ordentliche 4,8 Prozent In der Zielgruppe wurde die Sehbeteiligung mit guten 10,9 Prozent Zweistellig. Nach der kurzen Halbzeitpause erreichte ProSieben mit der zweiten Hälfte kurz vor Mitternacht stattliche 15,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Zuschauerzahl hielt sich bei 0,82 Millionen klassisch Umworbenen des Endes der ersten Hälfte. Die Gesamtsehbeteiligung stieg bei 1,02 Millionen Zuschauern auf 7,0 Prozent an. Im Vergleich zum Wild Card Wochenende zuvor, war trotz der sehr guten Zahlen nicht mehr ganz so viel zu holen.