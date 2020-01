Netflix schickt diese zwei großen Serienhits zum Deutschland-Start von Disney+ ins Rennen

US-Fernsehen

Der Streamingdienst ist somit in der Bundesrepublik gut gerüstet.

Der amerikanische Streaminggigant Netflix hat Teile seines März-Line-Ups präsentiert und wird im Frühlingsmonat zwei seiner populärsten Formate ins Rennen schicken. Nicht ungeschickt, startet doch in Deutschland Ende März beispielsweise Disney+ . In den USA soll der Dienst des Micky-Maus-Konzerns für einige Netflix-Kündigungen zuständig gewesen sein. Schon bekannt war beispielsweise, dass Netflix weltweit im März die Geschichte von «Das Haus des Geldes» weitererzählen wird. Die vierte Staffel startet dann. Insgesamt wurde die Serie rund um den Professor schon bis Staffel sechs verlängert.Zudem startet, wie Netflix nun zum Wochenende mitteilte, im März noch eine weitere Serie, die ihre Heimat in Spanien hat. Früher als erwartet kehrtins Line-Up des Dienstes zurück. Die Ankündigung nahm Netflix am späten Freitagabend zunächst nur auf Instagram vor - begleitete einen kurzen animierten Trailer mit den Worten "The Kids Are Coming". Einen genauen Starttermin behielt Netflix derweil noch für sich, es hieß lediglich "03.2020."Grundsätzlich erzählt die Serie die Geschichte von drei Schülern aus einem armen Viertel, die nun eine Schule für superreiche Kids besuchen. Der Serie fehlt es nicht an Intrigen, LIebe, Mord und Totschlag. Dass Netflix Staffel drei schon im März veröffentlicht, überrascht, denn Staffel zwei startete erst im September 2019. Zwischen den ersten beiden Runden verging rund ein Jahr.