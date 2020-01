«Löwenzahn» erlebt «Abenteuer in Südafrika»

TV-News

Zum 40-jährigen Jubiläums der familienfreundlichen Wissenssendung gibt's ein Special zu sehen. Darüber hinaus startet KiKA eine neue Staffel «Dein Song».

Die immens beliebte und vielfach gepriesene Familien-Wissenssendungfeiert ihr 40-jähriges Jubiläum – und daher gibt es dieses Jahr ein Special zu sehen, das die Sendung nach Südafrika führt. Das ZDF zeigt diebetitelte Sonderreihe am Samstag, den 16. Mai 2020, ab 8.25 Uhr. Alle vier Ausgaben werden am Stück gezeigt. Der KiKA strahlt die Südafrika-Abenteuer zudem in einer anderen Schnittfassung, nämlich als zusammenhängenden Spielfilm. Die Ausstrahlung erfolgt am 17. Mai ab 13.30 Uhr.Neben den Geschichten rund um Giraffen, Elefanten, Nashörner, Löwen, Krokodilen und einem Stachelschwein gibt es am «Löwenzahn»-Jubiläumswochenende außerdem einen Blick zurück: Am 17. Mai zeigt das ZDF ab 6 Uhr drei Klassiker mit Peter Lustig am Stück, ehe ab 7.25 Uhr drei aufwändige, neuere Specials gezeigt werden. Los geht es mit Wiederholungen von «Verblüffende Entdeckung in Bärstadt» sowie «Zeitreise in Bärstadt», bevor um 8.35 Uhr als Premiere «Endlos haltbar – Wenn aus Nachbarn Freunde werden» ansteht. Die Episode dient als Abschied von Nachbar Paschulke, dessen Darsteller Helmut Krauss im August 2019 verstorben ist.Schon Mitte Februar geht es im KiKA mit der neuen Staffellos. Vom 12. Februar bis zum 5. März steht das Casting immer mittwochs und donnerstags um 19.25 Uhr an. Vom 9. bis zum 19. März geht es montags bis donnerstags um 19.25 Uhr weiter, ehe am 20. März ab 19.05 Uhr live im KiKA das Finale steigt. Ab dem 20. Februar versucht im KiKA wiederumimmer samstags um 10.05 Uhr, sein Publikum für Museen zu erwärmen. Am 26. März startet letztlich um 19.25 Uhr das kinderorientierte, crossmediale Sportmagazinin Runde drei.