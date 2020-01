TV-News

Dem «Großstadtrevier»-Star wird somit die letzte Ehre erwiesen.

Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) wird in der kommenden Woche die Trauerfeierlichkeiten für den kurz vor dem Jahresende 2019 verstorbenen Schauspieler Jan Fedder übertragen. Sie finden am Dienstag, 14. Januar statt und sind im Fernsehen ab 13.45 Uhr zu sehen.Michel-Hauptpastor Alexander Röder wird durch den geistlichen Teil führen, als Redner sind zudem NDR Intendant Lutz Marmor, der Programmdirektor des Ersten Deutschen Fernsehens Volker Herres und Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer vorgesehen.Auch die NDR-Radios sind vertreten. NDR 90,3 wird ab 13 Uhr eine ganze Sondersendung in sein Programm integrieren. In dieser soll es immer wieder Live-Schalten zur Trauerfeier geben.