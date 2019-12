«The A List» von Netflix verlängert

Vermischtes

Der Streaming-Dienst macht mit der britischen Serie weiter. Die BBC hingegen ist raus.

Der Streaming-Dienst Netflix hat sich entschieden, eine Fortsetzung seiner Jugendseriezu bestellen. Auf diese Nachricht haben Fans der Serie nun rund ein Jahr lang warten müssen. Im Hintergrund nämlich galt es, einige Brocken aus dem Weg zu räumen. Die ersten 13 Folgen der Serie entstanden nämlich in Zusammenarbeit von Netflix und der BBC, die zweite Staffel nun aber hat andere Voraussetzungen.Die BBC ist nicht mehr an Bord, Netflix hat die Fortsetzung im Alleingang bestellt. Die BBC hat eventuell keinen wirklich passenden Sender mehr für die Teenie-Serie, schon die erste Staffel fand nur im iPlayer einen Platz. Die Serie erzählt eine recht klassische Jugendgeschichte: Bei einem Freizeit-Lager treffen zwölf recht unterschiedliche Kids aufeinander, die Handlung spielt auf einer Insel an der Küste der schottischen Highlands.Mia, gespielt von Lisa Ambalavanar, ist Anführerin der Gruppe. Doch der von Ellie Duckles gespielte Amber bringt schließlich einiges und auch Mia durcheinander...