Vorerst: Krimis ersetzen Böhmermann bei ZDFneo

TV-News

«Neo Magazin Royale» kehrt 2020 bekanntlich nicht zu ZDFneo zurück, stattdessen starten die Arbeiten an einem neuen wöchentlichen ZDF-Projekt.

Im Dezember fand das große-Finale beim digitalen Sender ZDFneo statt. Jan Böhmermann wird die Show in exakt dieser Form nicht fortsetzen, der Senderfamilie aber auch im neuen Jahr erhalten bleiben. Neben neo-Specials wird er ab Herbst eine neue wöchentliche ZDF-Show am Freitagabend präsentieren. Und ZDFneo? Der Digitalsender verlängerte schon die Talksendung vonfür eine zweite Staffel. Dass diese ab Frühjahr donnerstags laufen soll, liegt auf der Hand.Und bis dahin? Wird der ZDFneo-Donnerstag zum Krimitag. Das ist kein gänzlich neues Phänomen, 2020 aber ein verlängertes. Schon in den vorherigen Jahren setzte ZDFneo im Januar und gegen den RTL-Dschungel auf Mörder und Ermittler am Donnerstag. Nun geht dies im Februar schlicht in die Verlängerung. Am 6. Februar schließt sich ein-Krimi ab 21.45 Uhr zwei Episoden von «Letzte Spur Berlin» (ab 20.15 Uhr) an.Am 13. Februar setzt ZDFneo ab 21.45 Uhr auf. Nebenwirkung der Krimi-Ausweitung: ZDFneo verzichtet auch auf Reruns der «heute-Show», die bisher donnerstags immer vor dem Böhmermann-Format zu sehen waren.