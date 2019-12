Doppel-Programmierung: Mälzer und Sasha spielen an einem Wochenende zweifach

TV-News

RTL hat die Sendetermine für die neue Liveshow «Alles auf Freundschaft» verraten; Überraschung inklusive.

Der Kölner Fernsehsender RTL startet noch im Januar ein neues Live-Format mit Casino-Atmosphäre:wird die beiden Kumpels Tim Mälzer und Sasha zeigen, wie sie gegen ein weiteres nicht-prominentes Freundes-Duo antreten. Geplant sind zwei Live-Shows, die binnen rund 50 Stunden zu sehen sein werden. Die erste Folge soll am Freitag, 31. Januar 2020 um 20.15 Uhr laufen (eine Woche zuvor findet das «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!»-Halbfinale statt), die zweite Folge nur zwei Tage später, also am Sonntag, 2. Februar.Zehn Spielrunden warten auf die Freunde-Duos. Doch bevor sie in der Casino-Atmosphäre ihre Spielchips setzen und zocken dürfen, müssen sie zu Beginn jeder Runde aus zehn Feldern auswählen, hinter denen sich die Spiele verbergen. Dann gilt’s! Wie viel wollen die konkurrierenden Teams auf ihren Erfolg bei der nächsten Herausforderung setzen? Wie gut werden sie das Spiel beherrschen? Denn das Gewinnerpaar kassiert die eingesetzten Chips beider Teams und sammelt sie im Final-Pott. Je mehr Chips im Pott, desto höher die Gewinnchancen im Finale! Am Ende heißt es dann: Alles oder nichts! Eine letzte Frage entscheidet. Die Teams setzen die Chips ihres erspielten Final-Potts möglichst geschickt unter den Antwortmöglichkeiten ein. Wissen sie die Lösung oder müssen sie raten?Zu gewinnen gibt es 100.000 Euro. Gewinnen die Nicht-Promis, sind sie um diese Summe reicher. Entscheiden Tim Mälzer und Sasha das Match für sich, heißt es: “Die Rechnung geht auf uns!” Deswegen werden die besten Freunde unmittelbar nach der Show von einem Kamera-Team begleitet, denn dann müssen sie binnen 24 Stunden das Geld sinnvoll für einen von Ihnen selbst bestimmten Zweck einsetzen.