Premier-League-Spitzenspiel beschert Sky starke Werte

Quotennews

Dafür war die nachmittägliche Live-Konferenz mit sechs Spielen parallel nur mäßig gefragt.

Der zweite Weihnachtsfeiertag stand beim Pay-TV-Anbieter Sky ganz im Zeichen des Sports. Nicht nur ein kompletter Spieltag aus der Handball-Bundesliga wurde übertragen, sondern auch der legendäre und traditionelle Boxing-Day aus der englischen Premier League. Sky startete um 13.20 Uhr mit der Übertragung des frühen Spiels und sendete im Anschluss bis 23.15 Uhr durchgehend live; Fußballfans kamen also volle zehn Stunden lang auf ihre Kosten. Der wahre Kracher lief zum Abschluss des Tages: Es spielte der Erste gegen den Zweiten, Liverpool gegen Leicester – und Jürgen Klopps LFC gewann mit 4:0, sodass bei einem gewaltigen Punktevorsprung sogar schon von einer Meisterschafts-Vorentscheidung gesprochen wurde. Das von Florian Schmidt-Sommerfeld und Christian Ziege kommentierte Spitzenspiel erreichte bei Sky ab 21 Uhr im Schnitt 230.000 Zuschauer ab drei Jahren.Rund 130.000 waren davon im werberelevanten Alter. Mit 0,8 Prozent Marktanteil insgesamt sowie 1,3 Prozent bei den Jungen darf von einem vollen Erfolg gesprochen werden. Wohl mehr erwartet hat sich Sky derweil von der Nachmittags-Übertragung. Gespielt wurde an sechs Spielstätten, unter anderem mit dem ersten Auftritt von Carlo-Ancelotti als Coach von Everton, mit Beteiligung von Arsenal, Norwich und Chelsea. Dennoch erreichte die zwei Stunden lange Konferenz nur rund 90.000 Zuschauer ab drei Jahren.0,5 und 0,4 Prozent Marktanteil waren die Folge. Übrigens: In diesen zwei Stunden bekamen die Fans wirklich zwei Stunden lang Fußball zu sehen. Eine Partie begann nämlich mit etwas mehr als zehn Minuten Verzögerung; Sky sendete somit keine Halbzeit-Analyse, sondern lediglich kurze drei Minuten Werbung. Ansonsten rollte ununterbrochen der Ball in der Konferenz. In diesen Werten wie üblich nicht berücksichtigt, sind Zugriffszahlen aus der mobilen Nutzung. Wer also Sky-Ticket-Kunde ist oder die Spiele via Sky Go geschaut hat, ist nicht erfasst. Diese Nutzer müssen zu den Reichweiten noch addiert werden.