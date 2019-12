Märchenfilme bleiben an Weihnachten gefragt

Quotennews

Das neu produzierte Märchen von «Die drei Königskinder» überzeugte am Feiertag genauso wie eine weitere Wiederholung von «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel».

Verfilmungen beliebter Märchen funktionieren an Weihnachten traditionell gut, das war am diesjährigen Fest nicht anders. Profitieren konnte davon besonders Das Erste , das tagsüber gleich mehrere Märchen zeigte. Als besonders beliebt entpuppten sich dabei, die ab kurz vor 14 Uhr 2,42 Millionen Zuschauer zum Einschalten bewegten. Damit kletterte die Quote für den in diesem Jahr produzierten Märchenfilm auf richtig starke 17 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 11,8 Prozent ebenfalls herausragend.erreichte im Anschluss noch 13,3 Prozent bei knapp zwei Millionen Zuschauern, bevoram späteren Nachmittag auf 14,1 Prozent zuzulegen wusste. Bei den Jüngeren bewegten sich die Quoten weiterhin klar im zweistelligen Bereich.Am Vormittag zeigte Das Erste unterdessen ein weiteres Mal, was auch kurz nach der Ausstrahlung an Heiligabend für viele kein Problem darstellte. Gegen 10.25 Uhr schalteten für den Kultfilm 1,62 Millionen Zuschauer ins Erste, was die Quote auf starke 14,4 Prozent anziehen ließ.undüberzeugten danach noch mit soliden 11,5 Prozent und schönen 13,1 Prozent.Während Das Erste auf Märchen setzte, schalteten das ZDF am Mittag gegen 12 Uhr live auf den Petersplatz nach Rom. Dort spendete Papst Franziskus seinen traditionellen Weihnachtssegen, was für 1,29 Millionen Zuschauer einen Grund zum Einschalten darstellte. Mit 10,3 Prozent insgesamt bewegte sich die Quote für die halbstündige Übertragung auf ordentlichem Niveau.