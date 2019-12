Domian: Rückkehr im Januar und mit neuer Taktung

TV-News

Der WDR-Talk «Domian Live» wird 2020 fortgesetzt. Dann wird aber der Abstand zwischen den einzelnen Ausgaben vergrößert.

Fans des Kultmoderators Jürgen Domian müssen sich nicht mehr lange gedulden, bis sie wieder von ihm hören werden: Schon Anfang des Monats wurde bekannt, dass sein neuer Talk2020 zurückkehren wird. Nun hat Domian zudem öffentlich gemacht, wann genau es so weit sein wird: In einem Weihnachtsgruß an seine Fans machte Domian via Facebook bekannt, dass die nächste Ausgabe von «Domian Live» am Freitag, den 31. Januar 2020 ansteht, und zwar auf dem etablierten WDR-Programmplatz nach dem «Kölner Treff», also um 23.30 Uhr.Dennoch wird sich 2020 auch etwas ändern, das «Domian Live» betrifft: Nachdem die ersten vier Ausgaben innerhalb von vier aufeinanderfolgenden Wochen zu sehen waren, wird die Call-In-Talksendung ab 2020 auf eine monatliche Taktung setzen. Gezeigt wird die Sendung dann stets am letzten Freitag des Monats.Die erste Staffel «Domian Live», in der Jürgen Domian nach knapp drei Jahren Abstinenz wieder durch eine eigene Nacht-Talkshow führte, erreichte im Schnitt eine Reichweite von rund 300.000 Neugierigen. Zu den Themen der ersten vier Folgen gehörten unter anderem Krankheit, Schicksalsschläge und sexuelle Vorlieben.