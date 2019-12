Der König der Filme

Film-Check

Zwischen den Jahren beschert RTL den Zuschauern den Disneyklassiker schlecht hin. Aber wird sich «Der König der Löwen» auch wirklich gegen die Neuauflage vom «Mord im Orient Express» und den US-Überraschungshit «Wunder» durchsetzen?

«Wunder», ProSieben, 20.15 Uhr

«Mord im Orient Express», Sat.1, 20.15 Uhr

«Der König der Löwen», RTL, 20.15 Uhr

So werten wir Quotenmeter.de verzichtet seit jeher auf eine konkrete Vergabe von Punkten in seinen Kino-Kritiken. Für unsere Bewertungsskala nehmen wir deshalb drei internationale Anlaufstellen für eine inhaltliche Bewertung und messen über unsere Seite Quotenmeter vor allem das generelle Interesse an dem Film. Die Quotenmeter-Bewertung von 0 bis 10 Punkten richtet sich daher nach den aktuellen Aufrufzahlen der Quotenmeter-Kino-Kritik.

Herzerwärmende Geschichte: August leidet an einer seltenen Krankheit, die sein Gesicht lebensbedrohlich deformiert. Seine Eltern entschließen sich schweren Herzens, ihn nicht mehr zu Hause zu unterrichten, sondern auf eine normale Schule zu schicken. Dort wird der Fünftklässler von seinen Mitschülern gehänselt und gemieden - bis er auf Jack trifft, der ihm hilft, sich wie ein normaler Junge zu fühlen. Hier geht es zu unserer Kino-Kritik.. Kenneth Branagh adaptiert einen Agatha Christie-Klassiker für die große Leinwand und fährt mit einem beeindruckenden Star-Ensemble auf: Ein Schneesturm zwingt den Orient Express zum Anhalten. Während sich die Fahrgäste darüber echauffieren, entdeckt das Zugpersonal eine Leiche: Es handelt sich um den Händler Mr. Ratchett. Auf den mitreisenden Meisterdetektiv Hercule Poirot warten 13 Verdächtige und somit 13 Geschichten. Kann er den Fall lösen, bevor der Mörder wieder zuschlägt? Hier geht es zu unserer Kino-Kritik. Der Löwenkönig Mufasa stellt den Tieren des Urwalds Sohn Simba als seinen Thron-Nachfolger vor. Alle Tiere freuen sich für den beliebten König. Der kleine Löwe Simba wächst unbeschwert unter der Obhut seines gutmütigen und barmherzigen Vaters heran. Doch das soll nicht so bleiben: Scar, der heimtückische Bruder Mufasas und ursprüngliche Anwärter auf den Thron, sieht in Simba eine Gefahr für seine Machtposition. Der böse Onkel schmiedet mit den verfeindeten Hyänen einen teuflischen Plan. Scar tötet Mufasa und redet dem traurigen und verzweifelten Simba ein, dass dieser für den Tod seines Vaters verantwortlich sei. Simba verlässt daraufhin das Königreich und Scar wird zum neuen Löwenkönig gewählt. Allein und ziellos in der Wüste umherziehend, bricht Simba irgendwann erschöpft zusammen. Er wird jedoch von dem vorlauten Erdmännchen Timon und dem warmherzigen Warzenschwein Pumbaa gerettet und in eine Oase gebracht. Simba nimmt ihren sorglosen Lebensstil an, den sie 'Hakuna Matata' nennen, und ignoriert seine wahre Verantwortung. Als erwachsener Löwe trifft Simba schließlich seine Kindheitsfreundin Nala wieder, die Scars brutaler Herrschaft entkommen ist, um Hilfe zu suchen. Sie bittet ihren Freund zurückzukehren und seinen rechtmäßigen Platz als König einzunehmen. Aber er weigert sich, da er mit seiner neuen Lebensphilosophie glücklich ist. Außerdem ist er immer noch vom Irrglauben traumatisiert, dass er schuld am Tod seines Vaters sein soll. Doch Nala kann Simba überzeugen, und der Löwenprinz fasst neuen Mut und kehrt nach Hause zurück...Am Disneyklassiker von 1994 ist an diesem Sonntag kein Vorbeikommen. Gerade durch die Animations-Neuauflage aus diesem Jahr ist «Der König der Löwen» wieder in aller Munde. An diesem Abend geht’s bei RTL wieder zu den Ursprüngen des Kultfilms für die ganze Familie zurück.