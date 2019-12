«Babys!»: Kleines Wunder, kleine Quoten

Quotennews

Die RTLZWEI-Dokusoap «Babys! Kleines Wunder – Großes Glück» findet am Nachmittag nur wenig Anklang.

Am Donnerstag programmierte RTLZWEI mehrere Ausgaben seiner Primetime-Dokusoapam Nachmittag, doch damit ließ sich kein Blumentopf gewinnen: Ab 13.55 Uhr sahen nur 0,20 Millionen Menschen zu, das bedeutete magere 2,1 Prozent Marktanteil insgesamt. 0,10 Millionen Umworbene führten immerhin zu mäßigen 4,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Danach stürzte «Babys! Kleines Wunder – Großes Glück» allerdings ab: 0,17 Millionen Neugierige führten nur noch zu miesen 1,6 Prozent Marktanteil bei allen. Etwa 70.000 Werberelevante entsprachen derweil ebenfalls miesen 2,7 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren.Ab 16 Uhr lief es für die nächste Folge ähnlich ernüchternd: 0,20 Millionen Fernsehende bedeuteten 1,7 Prozent Marktanteil bei allen, während bei den Werberelevanten 2,7 Prozent Marktanteil zustande kamen. Rund 80.000 Jüngere sahen sich «Babys! Kleines Wunder – Großes Glück» an.Ab 17.10 Uhr liefauch nicht gerade ideal: 0,15 Millionen 14- bis 49-Jährige bedeuteten für RTLZWEI maue 3,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. 0,27 Millionen Fernsehende ab drei Jahren brachten dem Privatsender wiederum 1,7 Prozent Marktanteil.